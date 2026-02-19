La ATF destacó el decomiso de más de 36,000 armas en esta administración, muchas de las cuales irían a México

Agentes federales han incautado más de 36,000 armas de fuego ilegales, incluyendo miles con destino a México, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, según cifras recientemente publicadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La ATF también incautó más de 2.3 millones de municiones, y el miércoles informó que las armas de fuego y municiones ilegales provenían de pandilleros y organizaciones criminales transnacionales, entre otros.

El anuncio marca un cambio con respecto a la ATF de la administración Biden, cuyas incautaciones se centraban en armas fantasma, soportes para pistolas y otras prioridades regulatorias, además del tráfico ilegal.

La administración Trump ha centrado sus esfuerzos en combatir la delincuencia callejera, la violencia de pandillas y los cárteles de la droga. El subdirector de la ATF, Robert Cekada, afirmó que la agencia estaba persiguiendo agresivamente lo que describió como extensas redes de organizaciones criminales y pandillas nacionales e internacionales que trafican armas de fuego ilegales dentro y fuera del país.

“Las armas utilizadas para delitos ilegales se originan cada vez más en todos los estados del país. Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional“, declaró Cekada en un comunicado. Los agentes de la ATF están atacando agresivamente a pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican ilegalmente con armas de fuego y convierten las calles estadounidenses en zonas de guerra.

Más de 4,000 armas tenían como destino México

La ATF afirmó que sus incautaciones incluyeron la interceptación de 4,359 armas y más de 648,000 cartuchos de munición que se dirigían a México, donde, según las autoridades, habrían sido utilizados por pandillas violentas y cárteles de la droga.

Además de las armas, el Departamento de Justicia reveló en septiembre que la ATF y otras agencias incautaron más de 2 millones de productos de vapeo no autorizados, que, según Cekada recientemente, a menudo provenían de China, pero que también estaban “muy estrechamente vinculados con los cárteles en México”.

Las cifras de armas muestran una parte clave del trabajo de la ATF: investigar el tráfico de armas y confiscar armas de fuego a personas que las poseen ilegalmente.

Los agentes de la ATF utilizan bases de datos de balística y rastreo, así como pruebas de ADN, para investigar el origen de las armas con el objetivo de descubrir sus cadenas de suministro e identificar a posibles infractores. Las armas incautadas suelen ser devueltas a sus legítimos dueños o finalmente destruidas.

El aumento de estas incautaciones se produce en medio del escrutinio sobre cómo el gobierno equilibra sus facultades de aplicación de la ley con las protecciones de la Segunda Enmienda.

El gobierno de Trump recibió recientemente críticas de grupos defensores de los derechos de armas después de que altos funcionarios justificaran inicialmente la muerte de un hombre de Minnesota por agentes de inmigración porque parecía portar un arma de fuego legalmente.

Asimismo, la fiscal federal Jeanine Pirro advirtió recientemente que quienes traen armas a Washington, D.C., “irían a la cárcel”, lo que provocó la reacción de defensores de la Segunda Enmienda, como el representante Greg Steube, republicano por Florida, quien afirmó traer un arma a D.C. semanalmente con un permiso válido.

La ATF señaló que sus agentes no se centraban en el comercio legal de armas, sino en los traficantes que arman a pandilleros, cárteles de la droga, inmigrantes ilegales, organizaciones terroristas y otras personas a las que se les prohíbe poseer armas.

