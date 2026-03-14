EE.UU. sentencia a un hombre que traficó armas de Texas a México en al menos 12 ocasiones

Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 15 años de prisión federal por conspirar para traficar armas de fuego desde Estados Unidos hacia México, tras ser detenido cuando intentaba cruzar armamento por la frontera en Texas, informaron autoridades federales.

José de la Cruz-Cardoza, residente de Piedras Negras, recibió una condena de 180 meses de cárcel en un tribunal federal en Del Río, además de una multa de 15,000 dólares. La sentencia se dictó después de que el acusado se declaró culpable en septiembre de un cargo de conspiración para traficar armas de fuego.

Según Fox San Antonio, el hombre fue detenido en julio de 2025 durante una inspección de salida en el puerto de Eagle Pass, donde inicialmente no declaró que transportaba armas de fuego, municiones ni más de 10,000 dólares en efectivo.

Sin embargo, una revisión de su vehículo realizada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló ocho pistolas y 19 cargadores ocultos en el automóvil. Durante la investigación, Cruz-Cardoza admitió que recibiría entre 150 y 200 dólares por cada arma que lograra introducir ilegalmente en México y reconoció haber participado en el contrabando en al menos entre 10 y 12 ocasiones anteriores, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La investigación derivó además en un operativo en San Antonio, Texas. Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), junto con el Departamento de Policía de San Antonio y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutaron una orden de registro en la vivienda de Reymundo Hernández-Niño, señalado como co-conspirador.

En ese domicilio, las autoridades incautaron 24 armas de fuego, entre ellas pistolas, rifles de asalto tipo AR-15 y una escopeta, además de más de 4,000 cartuchos de munición y varios chalecos antibalas.

“El tráfico ilegal de armas de fuego hacia México alimenta directamente la violencia de los cárteles y amenaza la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera”, declaró Michael Weddel, agente especial a cargo de la ATF, según el comunicado oficial.

El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, afirmó que su oficina continuará persiguiendo este tipo de delitos. “Mi oficina mantiene su compromiso de enjuiciar las conspiraciones criminales más graves, en particular las que benefician a los cárteles mexicanos de la droga”, señaló.

Añadió que el caso demuestra la importancia de la coordinación entre fiscales y agencias federales para desmantelar organizaciones criminales.

La investigación también involucró a otros acusados vinculados con la misma red de tráfico. Francisco Cardoza Jr. se declaró culpable en octubre de conspiración para traficar armas y tiene programada su sentencia para abril.

Edgar Josué Montelongo-Loera se declaró culpable del mismo cargo en febrero y está a la espera de audiencia de sentencia, mientras que Hernández-Niño y Kenia Lizbeth Montelongo se declararon culpables de dos cargos cada uno y también aguardan su condena.

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