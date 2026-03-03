EE.UU. acusa a “El Chuta”, presunto líder del Cártel de Sinaloa, por narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas

Un gran jurado federal en Chicago acusó formalmente a Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, señalado como presunto líder regional del Cártel de Sinaloa, por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y apoyo material al terrorismo, quien permanece prófugo y enfrenta una orden de arresto en Estados Unidos y México.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, la acusación fue presentada por la Fiscalía federal en el Distrito Norte de Illinois. Las autoridades sostienen que Ibarra Félix lideraba un brazo armado conocido como Las Fuerzas Especiales de Chuta, grupo que presuntamente brindaba protección a la facción de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dentro del Cartel de Sinaloa.

Según la acusación dada a conocer por el Departamento de Justicia, el grupo criminal ofrecía seguridad a los hijos de Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”, quienes asumieron el liderazgo del grupo criminal tras la captura de su padre en 2016. Guzmán fue posteriormente condenado en 2019 a cadena perpetua por un tribunal federal en Nueva York.

El documento judicial señala que entre 2016 y 2026 Ibarra Félix habría suministrado ametralladoras a “Los Chapitos” y conspirado con otros integrantes de la organización para importar metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Además, el acusado habría operado como “jefe de plaza” en la región de Ahome, en el estado de Sinaloa, supervisando operaciones de tráfico de drogas y armas durante al menos una década.

La investigación también menciona como co-conspirador a Fausto Isidro Meza Flores, quien fue imputado en 2019 en el Distrito de Columbia y actualmente figura en la lista de los Diez Más Buscados del FBI. Según la Fiscalía, Meza Flores colaboró con Ibarra Félix en la implementación de esquemas de seguridad armada para la organización.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ibarra Félix de delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico y armas, cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal si es hallado culpable.

La Fiscalía subrayó que el acusado no se encuentra bajo custodia y que continúa vigente una orden de captura en su contra.

