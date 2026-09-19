Acusada del choque fatal en Chatsworth llega a la corte en ambulancia

Bailee Lynn Ríos, la mujer que estrelló una camioneta SUV contra un autobús de transporte público, en el inicio de dos fatales accidentes entrelazados en el barrio angelino de Chatsworth, llegó a una corte este viernes en una ambulancia.

La mujer de 36 años, acusada el jueves de asesinato en segundo grado por la fiscalía de Los Ángeles al provocar la muerte de dos hombres que iban como pasajeros en el autobús de Metro, apareció brevemente atada sobre una camilla en las instalaciones de la corte de San Fernando, pero el juez indicó que ella no se encontraba en condiciones médicas para la lectura de cargos, por lo que esta se pospuso por segunda vez.

Bailee Lynn Rios, 36, of Simi Valley, was supposed to appear in court yesterday but missed the hearing for medical reasons. On Friday, Rios was brought to court late via ambulance, only for her attorneys to argue that she is medically unable to take part – essentially not able to? pic.twitter.com/z9SHJJ01pQ — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 19, 2026

Imágenes de video mostraron a Ríos mientras era conducida en la camilla. Sus ojos se le veían muy morados. Se reprogramó el “arraignment” para el lunes. Ella está detenida con una fianza de más de $4 millones y en caso de ser encontrada culpable encara una pena máxima de cadena perpetua.

Previamente, se habían publicado en redes sociales nuevas imágenes de la mujer de Simi Valley justo tras el choque con el autobús en la intersección de Nordhoff y De Soto. En ellas se le observa muy confundida, presuntamente por el consumo de drogas bajo el que se encontraba al momento del incidente, según la acusación del fiscal Nathan Hochman.

El brutal impacto ocurrió al pasarse la luz roja sobre los carriles del sentido contrario en la Avenida De Soto, matando a dos hombres: Gage Weida, de 31 años, y Daniel Castillo, de 46. Uno de ellos fue expulsado completamente del autobús. Otras seis personas resultaron heridas.

Excompañeros de trabajo de Gage Weida, una de las víctimas del choque a un autobús de LA Metro, lo honran durante una vigilia el jueves en Chatsworth.

Crédito: Jae C. Hong | AP

Unas dos horas más tarde, un helicóptero de NBC4 y Telemundo 52 que se encontraba sobrevolando la escena del choque se desplomó en las cercanías, muriendo en el accidente la reportera Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y un hombre guatemalteco que se encontraba como peatón donde cayó la nave, Edy Gutiérrez Mejía.

Parientes de Daniel Castillo acudieron el viernes a la corte en San Fernando. “Su familia era todo para él”, dijo Francis Sandoval, su prima, a reporteros, informó KTLA. Ella agregó que Castillo protegía a la familia y especialmente a todos los menores.

En cuanto a Weida, su padre Jeff dijo durante una vigilia realizada el jueves que se dirigía a su trabajo en Buffalo Wild Wings. “En el lugar incorrecto en el momento incorrecto”, agregó.

Otro feroz choque

A la sombra del choque en Chatsworth, el viernes por la mañana ocurrió otro violento choque que involucró a un autobús de Metro en el Valle de San Fernando.

Fue una colisión de tres vehículos en Reseda que dejó un saldo de siete personas heridas, seis de ellas hospitalizadas. Reportes indican que dos de las víctimas se encontraban en condición crítica. Dos autos tipo sedán estuvieron involucrados, y uno de ellos se estampó con la parte trasera del autobús en la intersección de Sherman Way y Etiwanda.