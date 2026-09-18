Reportaba desde lo alto en inglés y español 

Era la voz en el aire, los ojos en el cielo y alguien que encarnaba la alegría con tan solo una sonrisa. Ella era Eliana Moreno, la reportera bilingüe de NBC4 y Telemundo 52, quien se encontraba transmitiendo en vivo el martes por la tarde cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chatsworth, causando su trágica muerte, la del piloto George Marciniw y la de Edy Gutiérrez Mejía, un joven guatemalteco de 29 años que se encontraba como espectador en el lugar de los hechos.

La noticia destrozó los corazones de familiares, amigos, colegas y televidentes, quienes reconocieron de inmediato la voz de Moreno en ese último video. La avalancha de apoyo hacia la familia de la comunicadora y las otras víctimas se hizo evidente de inmediato.

Su familia publicó un comunicado en línea en el que se mencionaba que Moreno, quien se unió al equipo de NBC en 2010, siempre quiso ser reportera, un sueño que tenía desde los 7 años.

“Su apoyo significó más para ella de lo que jamás podrán imaginar. Nos reconforta saber que Eliana dejó este mundo haciendo precisamente lo que amaba, dedicándose a la pasión que llevaba consigo desde que era una niña pequeña”, dijo la familia en un comunicado conjunto. “En nombre de sus padres, hermanos, prometido, hijastros y sus queridos perros, queremos agradecerles a todos por el amor abrumador que le han demostrado a nuestra hermosa Eliana”.

Savannah Sampson (dre.) y Nicole Lewis ayudan a preparar una vigilia por las víctimas de la colisión mortal del martes Chatsworth. Crédito: AP

El accidente en el que se vio involucrada esta nativa de Tustin ocurrió después de que los helicópteros de noticias de la televisión local acudieron a cubrir un accidente mortal en el que un vehículo SUV chocó contra un autobús de Metro en Chatsworth. Moreno estaba transmitiendo en vivo para ambas estaciones de televisión cuando comenzaron a sonar las alarmas, poco después de que se escuchara a la reportera preguntarle al piloto Marciniw: “¿Puedes levantarlo?”. La cámara comienza a temblar y luego la señal se interrumpe.

Durante unos instantes, los equipos en tierra intentaron frenéticamente verificar qué helicóptero de noticias se había estrellado; una vez que se confirmó que era el de NBC4, todos quedaron desconsolados por la pérdida de dos personas descritas como extraordinarias.

De inglés a español y viceversa

William Negrón, excolega y amigo de Moreno, quien es subdirector de noticias de Univision y exproductor de Telemundo 52, describió a Moreno como una persona genuina, generosa y apasionada por lo que hacía. Negrón recordó cómo descubrió por casualidad que la reportera hablaba español y fue entonces cuando la animó a transmitir no solo para NBC, sino para Telemundo.

“La escuché decir unas palabras en español mientras reportaba desde el aire y pensé: ‘Un momento, Eliana habla español’. A partir de ahí, comenzamos a conversar y tuve el honor de producir sus primeras apariciones reportando en español”, dijo Negrón a La Opinión.

“Y eso fue algo muy especial, porque Eliana era única. No era común encontrar una reportera aérea capaz de hacer su trabajo en inglés y en español con el nivel de precisión que ella tenía”.

Negrón cuenta que la reportera era muy dedicada y siempre encontraba tiempo para mejorar su trabajo, ya sea en cómo capturaba imágenes o en cómo hablaba su español. Recordó cómo, al principio, ella quería mejorar su español, cómo quería encontrar las palabras correctas para sentirse cada vez más cómoda al aire.

El subdirector de noticias cuenta que, con los años, vio cómo Moreno se convirtió en una gran periodista que cubrió la pandemia, los incendios de California y, por supuesto, persecuciones a alta velocidad, lo que la convirtió en una “pro” en cambiar de un idioma a otro con precisión. Algo que, de hecho, estaba haciendo el día en que murió.

“Desde el aire nos mostraba qué estaba pasando, pero no se limitaba a describir las imágenes: aportaba contexto. Se convirtió en una figura clave para entender lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles en un momento extraordinario”, señaló Negrón. “Eliana murió haciendo una de las cosas que más amaba en su vida: reportar desde el aire”.

Incredulidad

Con solo echar un vistazo a sus cuentas en redes sociales, es fácil darse cuenta de lo que describe Negrón: alguien con pasión y mucho corazón. Se nota lo apasionada que era por su familia, su trabajo, sus perritos y la comunidad a la que servía.



La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass y el concejal John Lee en la vigilia del 17 de septiembre en honor a las víctimas de la colisión mortal del martes 15 de septiembre en Chatsworth. Crédito: AP

A su excompañera de trabajo, Carmen Márquez, quien fue presentadora y reportera en Telemundo 52 y actualmente trabaja en Yuma, Arizona, la noticia del fallecimiento de Moreno le llegó por la noche.

“Yo sigo sin creerlo. Hoy más que nunca me uno a la sala de redacción de NBC4 y Telemundo 52 porque no me puedo imaginar lo que vivieron y sintieron al transmitir la noticia de uno de sus mismos compañeros”, comentó Márquez. “Estoy sin palabras con lo de Eliana. Para mí, Eliana fue una inspiración desde que la conocí, una latina que trascendió fronteras, al ser reportera y camarógrafa de helicóptero”.

Márquez recuerda con cariño a Moreno y cuenta una anécdota de cuando la visitó en julio de 2013 en el aeropuerto de Pacoima, donde la reportera le contaba sobre los altibajos de ser periodista latina que reporta desde el aire.

“Le pregunté a ella: ‘tus papás latinos, ¿qué dijeron (sobre su trabajo)?’, y dijo: ‘Mi mamá se asustó al inicio, pero después vieron que era algo muy seguro y me apoyaron’”, suspiró Márquez antes de terminar. “Creo que para todo el país y periodistas de los Estados Unidos Eliana Moreno va a permanecer como una inspiración y un ejemplo a seguir”.

En las redes sociales, compañeros de diferentes noticieros que la conocían y los espectadores que la vieron desde sus hogares compartieron lágrimas y sus recuerdos favoritos de esa joven. Por ahora, se está llevando a cabo una investigación para determinar qué pudo haber provocado el accidente del helicóptero que cortó la vida de tres personas.

“Siempre estaba dispuesta a ayudar. Yo creo que eso dice muchísimo de ella, porque en una industria donde todos estamos corriendo contra el reloj, Eliana siempre encontraba la manera de colaborar y de estar presente”, agregó Negrón.

“Tenía una energía muy especial y un enorme compromiso con su trabajo, pero detrás de la periodista había un gran ser humano. Y creo que eso es lo que más vamos a extrañar”.