Accidente en Los Ángeles: conductora, con antecedentes penales

La mujer que se impactó contra un autobús de Metro este martes en Chatsworth, en un percance en el que fallecieron dos personas, tiene un historial penal que involucra posesión de drogas y conducir con una licencia suspendida.

Bailee Lynn Ríos, de 36 años y residente de Simi Valley, fue condenada en 2016 por posesión de drogas (delito menor), mientras que en 2022 fue acusada del mismo delito, pero los cargos fueron desestimados. Sin embargo, en el mismo caso de 2022, fue condenada por conducir con una licencia suspendida.

Ríos fue arrestada la mañana de este miércoles acusada de dos cargos de asesinato en relación con el accidente de Chatsworth, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y se le fijó una fianza de $4.03 millones de dólares.

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Se esperaba que la mujer compareciera este jueves ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en San Fernando, pero no se presentó y fue declarada ausente debido a una emergencia médica. Se espera que comparezca este viernes 18 de septiembre.

El percance provocado por Ríos está relacionado con el accidente de un helicóptero de la NBC, que se desplomó un par de horas después mientras informaba del choque, en el que murieron la reportera aérea Eliana Moreno, el capitán George Marciniw y el peatón Edy Gutiérrez Mejía.

De acuerdo con el LAPD, Ríos se impactó contra el autobús de transporte público poco después de las 5:00 p.m. de este martes en la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue.

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Las dos personas que fallecieron en este percance fueron identificadas como Gage Weida, de 31 años, y Daniel Castillo, de 46 años.

El autobús estaba cruzando la intersección cuando recibió el impacto de una Ford Expedition gris, modelo 2004, lo que ocasionó que ambos vehículos terminaran sobre la acera.

Una cámara de vigilancia de un negocio cercano grabó el momento en que la camioneta no respetó una luz roja del semáforo y se estrelló a alta velocidad contra el costado del autobús de Metro.

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“El impacto expulsó completamente a un pasajero del autobús y parcialmente a un segundo”, dijo el LAPD en un comunicado de prensa.

Testigos aseguraron que el vehículo SUV conducido por Ríos se desvió hacia el carril contrario y, al parecer, no intentó frenar al llegar a la intersección, donde golpeó el transporte público.

En el accidente también sufrió daños un Honda CR-V azul, modelo 2024, que estaba detenido en De Soto Avenue.

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El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ofrece una conferencia de prensa la tarde de este jueves para brindar una actualización sobre el accidente en Chatsworth.

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