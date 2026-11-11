“Eran mujeres trabajadoras”: Recuerdan a las tres vendedoras ambulantes que murieron atropelladas en North Hollywood 

Residentes de North Hollywood acudieron ayer a la intersección de Lankershim y Chandler Boulevard con flores y velas en mano para rendir sus respetos a las tres vendedoras ambulantes que perdieron la vida tras ser atropelladas por un vehículo mientras trabajaban.

El incidente ocurrió cerca de una estación de Metro en North Hollywood el martes por la tarde, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, y se cobró la vida de tres mujeres, entre ellas Teodora “Doris” Villalobos, de 57 años, y María Peck, de 73, identificadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La tercera víctima aún no ha sido identificada.

Muchas personas que frecuentan el área se mostraban tristes al hablar de las vendedoras que, en muchas ocasiones, los alimentaron. Juan Antonio ha usado el transporte público durante años y con frecuencia pasaba por el puesto de las mujeres antes de tomar su autobús. Dijo que a menudo les compraba lo que podía: una pupusa a una, galletas a la otra y un atole champurrado a la tercera vendedora para tratar de que ninguna se sintiera excluida.

Él vive cerca y comentó que el martes por la tarde escuchó helicópteros sobrevolando, pero nunca pensó que el incidente estuviera tan cerca de su casa. Comentó que las tres mujeres, de entre 40 y 73 años, eran vendedoras ambulantes que vendían comida en la zona desde hace más de una década.

“Son señoras que hacían lo que necesitaban para sostener a sus familias”, dijo Antonio. “Eran muy amables, y esta comunidad está triste, y pedimos justicia, y que se haga lo que se pueda, porque es injusto que tres vidas ya no estén aquí”.

Arrestado por DUI

El conductor de la minivan blanca que atropelló a las tres mujeres fue detenido con tres cargos de asesinato y de conducción bajo los efectos de sustancias. La Policía identificó al conductor como Ihor Demianenko, de 61 años. Según los registros de reclusos de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles, el miércoles se fijó su fianza en $6,030,000 dólares.

Los clientes de las vendedoras ambulantes se detuvieron ante el altar comunitario el miércoles para dejar flores. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Flores, velas encendidas y notas rodean el altar comunitario creado en memoria de las tres vendedoras ambulantes que perdieron la vida tras ser atropelladas por un vehículo en North Hollywood.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

En el poste de luz de Chandler Boulevard, en North Hollywood, hay pegada una nota de un niño de la comunidad en la que expresa sus condolencias a las vendedoras y a sus familias. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Aun así, el dolor por la gran pérdida de las vendedoras se hizo sentir este miércoles mientras los miembros de la comunidad seguían dirigiéndose al lugar del accidente. En el poste de luz del lado de Chandler Boulevard, aún se podía ver el golpe que el auto había dejado al chocar.

Arriba del poste también se encontraba la foto de la vendedora Doris, mejor conocida como “La Güerita”; en ella, se le ve sentada en su puesto preparando unos perros calientes. Su familia compartió en GoFundMe el miércoles por la tarde que era madre de tres hijos, originaria de El Salvador y vendía perros calientes, pupusas y otros platillos. La describen como una persona de corazón enorme.

“Era el tipo de mujer que establecía vínculos con personas de todos los ámbitos de la vida. Para algunos, era la señora que preparaba sus pupusas favoritas”, dijeron sus hijos. “Para otros, era alguien en quien podían confiar, alguien que siempre tenía una palabra amable. Se convirtió en parte de la familia para muchos y su presencia se extrañará profundamente en toda la comunidad”.

Uno de los compañeros de trabajo de Doris, llamado Noé Orozco, dijo que él iba llegando al puesto cuando vio que la esquina estaba rodeada por la policía, y vio los cuerpos en el suelo.

Orozco dijo que había trabajado con la vendedora por más de 12 años y que aún no puede creer que haya fallecido, mucho menos de la manera en que perdió la vida.

El miércoles, el señor estaba en el lugar del incidente, honrando la memoria de las tres vendedoras.

“Uno sí siente que no quiere creerlo porque apenas nos vimos esa mañana; la vine a dejar, pero, desgraciadamente, sí es cierto: ya no está aquí”, compartió el señor con tristeza en el rostro. “Vi cómo su cuerpo quedó por las puertas del elevador de Metro, y las otras señoras a los lados, fue muy duro”.

Orozco dijo que, al ver los cuerpos, intentó correr hacia su compañera de trabajo, pero fue detenido por la policía, ya que habían cercado la zona. De acuerdo con él, la vendedora llevaba más de 20 años vendiendo en el área.



“Ella, para mí, fue una muy buena persona y por eso trabajé tanto tiempo con ella; era amable conmigo y con todos”, agregó Orozco.

Los residentes de la zona y los usuarios del transporte público se detuvieron en la estación de metro de North Hollywood para expresar sus condolencias y rendir homenaje a las mujeres que perdieron trágicamente la vida el martes por la tarde. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Se instaló un altar en memoria de las tres vendedoras ambulantes que fallecieron tras ser atropelladas por un vehículo en North Hollywood. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

María Peck, de 73 años. Crédito: GoFundMe | Cortesía

La familia de Peck también se ha pronunciado para compartir algunos detalles sobre esta cariñosa vendedora. Afirman que la mujer de 73 años trabajaba seis días a la semana no solo porque era su trabajo, sino también porque quería hacerlo y porque realmente amaba lo que hacía para ganarse la vida.

“Era más que una madre. Era una mujer cariñosa, trabajadora y generosa cuyo corazón tocó la vida de tantas personas. Durante más de 11 años fue un rostro familiar y querido en la comunidad de North Hollywood, donde trabajaba como vendedora, compartiendo no solo su trabajo honesto, sino también su amabilidad, su calidez y su hermoso espíritu”, dijo su familia.

“A menudo decía que ser parte de la comunidad la hacía sentir viva. Así era ella. Encontraba alegría en trabajar duro, en conectar con la gente y en estar ahí para los demás”, agregaron.

María González, vendedora ambulante del puesto Génesis Tamales, ubicado al cruzar la calle del lugar del accidente, dijo que estaba trabajando cuando ocurrió todo. Con lágrimas en sus ojos, dijo que ella conocía a las tres vendedoras, ya que lleva más de 14 años vendiendo en el área.

“Para nosotros es algo impactante y doloroso, porque eran compañeras y eran mujeres trabajadoras”, dijo González. “Uno sabe que trabajar en la calle es peligroso, pero no creo que en ningún momento ellas se imaginaran que estaban en riesgo de ser atropelladas”.

Dijo que ella conocía a Peck y a Doris por sus nombres de pila; en varias ocasiones, ellas mismas compraban alimentos para comer. El miércoles, solo miraba hacia la calle para ver cómo llegaba la gente a la zona. Comentó que el trabajo de un vendedor les da la oportunidad de conocer a mucha gente en la comunidad, y las tres mujeres no eran la excepción; con los años, forjaron bonitas relaciones con los residentes y sus clientes.

“Estas son pérdidas irreparables; tienen a mucha gente que las quería, incluyéndonos a nosotros, y todos estamos de luto”, dijo González. “Cuando sucedió todo, me dio un shock y pánico; empecé a gritar y llorar. Me da tristeza pensar que ese día vinieron a buscar sustento y se encontraron con la muerte”.

Por ahora, la familia de una de las víctimas ha creado un recaudación de fondos en GoFundMe para la familia de Doris. Además de eso, el concejal Adrin Nazarian y la organización sin fines de lucro Initiating Change in Our Neighborhoods Community Development Corporation (ICON CDC) crearon una página en GoFundMe para recaudar fondos para todas las víctimas. Las donaciones ayudarán a aliviar las dificultades económicas inmediatas y otras necesidades urgentes de las familias.