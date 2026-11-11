Elecciones municipales en Los Ángeles: denuncian a José Ugarte por presunto fraude electoral

La cerrada contienda electoral por el escaño del Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles ha tomado un giro inesperado por la denuncia del candidato Estuardo Mazariegos ante el Registrador del condado, Dean Logan, por presunto fraude electoral y recolección ilegal de boletas.

Mike Sánchez, portavoz de Los Angeles Registrar-Recorder, confirmó a La Opinión que su oficina ha solicitado una revisión de la queja a la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman. Sin embargo, aclaró que las leyes de California permiten a los votantes autorizar a otra persona a devolver a su nombre una boleta electoral completada.

Adicionalmente, los Códigos Electorales de California establecen claramente que una boleta no debe ser descalificada únicamente porque la persona autorizada para regresarla no incluyó su nombre o firma en el sobre.

En el más reciente recuento de votos, Estuardo Mazariegos redujo la ventaja de José Ugarte y sigue ganando terreno. Hasta la noche del martes, Ugarte tenía 19,200 y Mazariegos 19,044; es decir, una diferencia de 156. Las autoridades estimaban que restaban por contabilizarse unas 37,500 boletas, aunque se desconoce cuántas de esas boletas correspondían al Distrito en cuestión.

El equipo del candidato Estuardo Mazariegos presentó imágenes de boletas presuntamente manipuladas e implicó a su contrincante José Ugarte. Crédito: Cortesía

“Pruebas preocupantes”

La denuncia se basa en la presunción de que personal de la campaña de Ugarte solicitó a cierto número de electores las boletas, los convenció de entregarlas en blanco y ellos las habrían llenado. Solo pidieron que firmaran las boletas.

“A lo largo del mes de octubre y hasta el día de las elecciones, la campaña ha recibido informes de residentes del Distrito 9 sobre intimidación a los votantes, recolección ilegal de boletas y fraude. La campaña tomará medidas adicionales respecto a estas pruebas sumamente preocupantes”, dijo Mazariegos en un comunicado.

Como resumen de las pruebas, indicó, tienen evidencia fotográfica de boletas recolectadas en múltiples direcciones, algunas selladas y otras abiertas.

En uno de los incidentes más notorios, una vendedora de joyería en el sur-centro de Los Ángeles fotografió a un trabajador de la campaña de Ugarte con decenas de boletas que depositó en el buzón de la calle 46 y Main.

“Pensé que estaban haciendo trampa en la elección; por eso tomé la foto”, dijo la mujer originaria de Guerrero, México.

La persona fotografiada en la vía pública es Amir King, estudiante de la USC y director político de Trojan Democrats. Jorge Nuño, excandidato a concejal por el Distrito 9, publicó la foto en Facebook.

Amir King, estudiante de USC y director político de Trojan Democrats, fue captado con decenas de boletas electorales en sus manos, levantando sospechas. Dice que está siendo hostigado. Crédito: Cortesía

Lo que dice la ley

Según el Código Electoral de California, sección 3017, es totalmente legal que un particular, un voluntario o un trabajador de una campaña electoral recoja boletas de voto por correo ya completadas y las entregue en un buzón oficial de depósito de boletas, siempre y cuando los votantes hayan autorizado a dicha persona para devolver sus boletas.

La ley de California no establece un límite sobre cuántas boletas, debidamente autorizadas, puede recoger y entregar una persona. A los voluntarios y trabajadores de campañas políticas no se les prohíbe, por el mero hecho de serlo, recoger boletas, pero el votante debe autorizar a la persona que devuelve la boleta y la persona que recoge la boleta no puede recibir una remuneración basada en la cantidad de boletas devueltas.

Las boletas deben devolverse dentro del plazo legalmente establecido; asimismo, están prohibidas la manipulación, la intimidación, el fraude o la retención intencionada de boletas, lo que ha denunciado Mazariegos.

Además, los artículos 3011 y 3017 del Código Electoral de California establecen esos requisitos y el simple hecho de fotografiar a alguien que lleva varias boletas a un buzón de depósito no constituye, por sí mismo, fraude electoral, corrupción o actividad ilegal.

Sin embargo, de existir pruebas creíbles de alguna irregularidad, debería denunciarse ante las autoridades electorales correspondientes para su investigación, lo cual hizo Mazariegos y el caso fue turnado a la fiscalía de Distrito del condado.

“Para que las boletas recolectadas sean válidas, deben estar firmadas en la línea destinada al testigo por la persona que realizó la recolección”, apuntó Mazariegos, quien entregó a La Opinión copias de boletas presumiblemente manipuladas. “El hecho de que las boletas aparezcan abiertas y rellenadas de manera idéntica es un indicio de manipulación, lo cual constituye un delito penal”.

El candidato a concejal agregó: “Es repugnante que se tomen las boletas de las personas, se rellenen y no se sigan las directrices legales de asistencia al votante, especialmente en un distrito que ha sufrido tanto la privación de sus derechos. Es ilegal y revela un patrón por parte de mi oponente: explotar a los habitantes del Distrito 9 para obtener un beneficio personal. Merecemos algo mejor y exigimos que se rindan cuentas. Los votantes de mi distrito merecen que sus votos cuenten”.

El proyecto de ley estatal SB 73, de los senadores Sabrina Cervantes (D-Riverside) y Tom Umberg (D-Condado de Orange), y de la asambleísta Gail Pellerin (D-Santa Cruz), aprobado este año, establece específicamente una multa de $1,000 y una pena de hasta tres años de prisión por cualquier manipulación de votos.

Presunto testimonio

Durante una entrevista con un miembro de la campaña de Mazariegos identificado como Jamie, Loma White, una mujer del sur-centro de Los Ángeles, declaró: “Algunas personas me contaron que María Espinosa les pidió que le entregaran su boleta y que firmaran el sobre; ella se llevaría la boleta y la llenaría por ellos bajo el pretexto de que no entendían cómo hacerlo. Algunos aceptaron, mientras que otros dijeron que no, que ellos mismos lo haría”.

María Espinosa actúa como una aliada comunitaria clave, organizadora y representante política de José Ugarte durante su campaña de 2026 para el puesto del Distrito 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles.

“Algunas personas le dijeron que sí, y ella tomó sus boletas. Basándome en los hogares y apartamentos que visité aquí, dentro del complejo de vivienda Pueblo del Río… diría que al menos en unos cinco casos ella tomó la boleta, que ya había sido firmada por el votante en el anverso del sobre, junto con la boleta misma, la cual requería que se marcaran las opciones. El votante procedía a marcar su elección, y ella tomaba el sobre diciéndole que se encargaría de todo y que ella misma lo enviaría por correo”.

Jamie añadió: “Entonces, según tengo entendido, cuando los sobres le fueron entregados a María, las boletas estaban en blanco y los sobres estaban firmados en el reverso. Pero ¿estaba abierto o cerrado?”.

“Estaba abierto”, respondió Loma White.

José Ugarte, aspirante al Concejo de Los Ángeles por el Distrito 9, se fue a dormir el martes con una ventaja de 156 votos sobre Estuardo Mazariegos. Crédito: EFE

Aliado de Ugarte se defiende

Amir King, estudiante de USC y director político de Trojan Democrats, defendió su postura de participar en el proceso electoral y la recolección de votos que hizo como aliado de la campaña del candidato José Ugarte: “Soy estudiante universitario, no una figura pública”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Sin embargo, desde hace más de una semana, la campaña del candidato al Concejo Municipal, Estuardo Mazariegos, me ha estado acosando en redes sociales, publicando fotografías mías sin mi consentimiento y formulando acusaciones falsas y difamatorias en mi contra. Sus simpatizantes también han alentado a otras personas a atacarme y hostigarme en redes sociales, y ahora él continúa lanzando acusaciones falsas contra mí ante la prensa”, relató.

“¿Por qué me está atacando? Por participar en nuestra democracia, como es mi derecho bajo las leyes de California, y por ayudar a otras personas a ejercer ese mismo derecho. He ayudado a informar a estudiantes en el campus universitario, he motivado a mis amigos a votar y los he apoyado para que participen en nuestro proceso democrático. Estas elecciones registraron la mayor participación de jóvenes, y eso es algo que deberíamos estar celebrando”.

“Exigiré una investigación”

José Ugarte también compartió el mensaje de King en su cuenta de Instagram. “Estuardo ha mostrado su verdadera cara: es un acosador despreciable que ataca a mujeres, adultos mayores y estudiantes universitarios que ejercen su derecho legal a participar en nuestra democracia”.

Ugarte advirtió que una vez que concluya el conteo de votos exigirá una “investigación exhaustiva sobre todas las acciones de Estuardo, incluida la presunta agresión contra una mujer embarazada en el Ayuntamiento de Los Ángeles, el acoso hacia las mujeres que forman parte de su equipo de trabajo y las declaraciones falsas y difamatorias que ha hecho contra este estudiante universitario (King)”.

Ugarte afirmó que las acusaciones formuladas por la campaña contraria “son categóricamente falsas y difamatorias” y señaló que resulta “especialmente irresponsable lanzar acusaciones tan graves sin contar con pruebas creíbles”.

Por su parte, Angelina Dumarot, estratega de la campaña de Ugarte, indicó: “Primero afirmaron que José Ugarte no residía en el distrito. Presentamos pruebas de que sí lo hacía. Luego, acusaron a miembros de nuestro equipo de campaña de haber protagonizado un altercado con sus simpatizantes; dicha acusación resultó ser falsa. Después, acusaron a José de realizar pagos indebidos a su cónyuge utilizando fondos de campaña; se trató, en realidad, de reembolsos legítimos de gastos de campaña. Ahora, plantean acusaciones de fraude electoral, mientras que su propia campaña (de Estuardo Mazariegos) ha enfrentado señalamientos por el robo de carteles electorales y el acoso a los votantes”.

“Si cometió fraude, tiene que responder”, opinó Timothy, empleado municipal. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Qué dicen algunos votantes:

“Yo voté por José Ugarte. Si cometió fraude, tiene que responder. En el sur de Los Ángeles necesitamos a alguien honrado”

Timothy, 54 años, empleado municipal que limpia a diario el grafito en las calles

“A José Ugarte sí le interesa ayudar a la gente, pero debe limpiar su récord si cometió algo indebido”

Camila, 18 años, estudiante

“Creo que el fraude es algo incorrecto. No debería cometerse. Da igual quién sea el responsable; sigue siendo un fraude. Si alguien fabrica papeletas falsas, está manipulando el resultado a su favor. Eso no está bien”

Maybelin B. Chilin Hernández, 28 años, asistente médica

“Si alguien comete fraude y resulta elegido, es muy probable que, una vez en el cargo, haga cosas aún peores”

Eraxmyth De la Vega, 24 años, asistente médico