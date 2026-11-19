Una persona falleció después de que una camioneta se impactó contra un campamento de personas sin hogar la madrugada de este jueves 19 de noviembre en el vecindario de Canoga Park, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m. de este jueves al final de un callejón sin salida en Eaton Avenue.

De acuerdo con el LAPD, el conductor del vehículo SUV atropelló a dos peatones. Los equipos de paramédicos acudieron al lugar y trasladaron tanto al conductor como a una mujer a un hospital en condición estable.

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Las autoridades dijeron que un hombre de aproximadamente 40 años falleció en el lugar del accidente. Los servicios de emergencia recuperaron el cuerpo de la víctima que se encontraba en el lecho seco del arroyo, a unos 200 pies del lugar donde quedó el vehículo involucrado.

Los oficiales que respondieron al percance comprobaron que la camioneta, además de impactar contra el campamento de personas sin hogar, también se estrelló contra un árbol y una reja metálica situada a un costado del río Los Ángeles. Al parecer, estaba lloviendo en el momento en que ocurrió el incidente.

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El LAPD informó que el conductor fue arrestado, pero no estaba claro si había sospecha de que estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento del atropello.

Las autoridades no proporcionaron las identidades del conductor ni de los peatones arrollados, sin mencionar si se trataba de personas en situación de calle.

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No se disponían de más detalles relacionados con este percance en Canoga Park.

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