Hoy es la gran final de “Exatlón Estados Unidos”; dónde verla

Hoy, por Telemundo, se transmitirá la final de “Exatlón Estados Unidos“, en su décima temporada. Anissa Guajardo y Kelvin Noé Rentería, también conocido como “El Vaquero”, son los participantes que, gracias a su desempeño de anoche, pasaron directamente a la final de esta noche.

El desenlace de esta competencia se emitirá a través de Telemundo, en el horario de las 7 PM/6C. Mientras que en la ciudad de Los Ángeles se podrá ver a partir de las 4 PM, hora local.

Según los comentarios que se han filtrado con supuesta información de la final, tanto Viviana Michelle como Emmanuel Jaquez se quedarán a un paso del desenlace de hoy. Lamentablemente, con ambos hemos podido ver el mismo patrón que en ediciones pasadas. Y es que cuando entran a la etapa final, los dos comienzan a ser menos efectivos tanto en puntería como en velocidad.

Se dice entonces que Dan Pastrana y Vaquero disputarán la final por el lado de los hombres, y en el caso de las mujeres, todo se definirá entre Wilmarie Nelgrón y Anissa Guajardo. Cabe señalar que esta eliminación femenina sí ha sido un duelo que se ha mantenido fijo en toda la temporada, mientras que el duelo de Dan siempre era contra “Plátano Power”, no Kelvin.

El final de “Exatlón Estados Unidos”, por otra parte, es lo que marcará el gran regreso de “La Casa de los Famosos 6”, que abrirá sus puertas el día de mañana, martes 17 de octubre Por otra parte, también hay que señalar que hoy se vivirá el final de “Dinastía Casillas” y, por consiguiente, Telemundo presentará, también mañana, “Lobo, morir matando”.

