Los nombres de Fabio Agostini y Kenny Rodríguez suenan para “Exatlón Estados Unidos 11”

Exatlón Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Una vez finalice la primera temporada de “Juego de Villanos”, Telemundo estrenará la nueva edición de “Exatlón Estados Unidos”, que regresa bajo la conducción de Frederik Oldenburg. Dentro de unos días ustedes podrán disfrutar de una entrevista con el conductor en donde juntos recordamos lo que fue la reciente temporada, pero en donde también me aclaró que para la nueva las exigencias en los circuitos serán superiores.

El lema de “arena extrema” no es un decir, es la intención del show. Y aunque de momento no se han develado los nombres de los futuros participantes por parte de la cadena. Ya hay algunos sonando fuerte en las redes sociales; estos son: Fabio Agostini y Kenny Rodríguez, dos exparticipantes de “La Casa de los Famosos 6”.

Por ser chicos reality, es posible que ambos sean parte del equipo azul, de los contendientes. Sin embargo, existe la posibilidad de que Fabio pueda integrar al equipo de los famosos, es decir, del equipo rojo.

Otros nombres que también suenan para Exatlón Estados Unidos son los de Dan Pastrana, Franz Weber, “El Gallito” Vásquez, Alejandra Maldonado y Johanna Gómez. A todos ellos los conocimos en la pasada temporada de Exatlón USA y fueron nuevos en dicha edición. Ellos podrían conformar la nueva generación de atletas de este programa.

No te pierdas la nueva temporada de Exatlón, programada para marcar en el calendario el día martes 8 de diciembre, para sintonizar Telemundo en el horario de 7 PM/6 C.

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