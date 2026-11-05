“Exatlón Estados Unidos” anuncia su nueva temporada para el 8 de diciembre, con Frederik Oldenburg en la conducción

Llegamos a esa temporada del año en la que vamos a tener que elegir. Sí seremos del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes. Debemos decidir si nos vestiremos con las camisetas de los azules o de los rojos. Personalmente, casi siempre suele apoyar a los “underdogs”. Porque la historia de los caídos que luego resurgen de las cenizas es inspiradora.

Frederik Oldenburg regresa con la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos. El reality de competencia extrema ya tiene fecha de estreno y ahora tendremos que marcar en el calendario el día martes 8 de diciembre, para sintonizar Telemundo en el horario de 7 PM/6 C.

Los nuevos atletas aún son un secreto que ni el conductor del programa ha querido conocer para vivir esta nueva edición como toda una revelación. Todo parece indicar que contaremos con nuevos atletas y esperamos el regreso de otros que marcaron historia el año pasado en las arenas de Exatlón. Entre esos grandes retornos esperamos ver a Dan Pastrana en el equipo rojo y, por qué no, a Lorenzo Figueroa.

De momento, nos queda claro que esta edición será aún más exigente, porque en su eslogan la producción ha agregado “arena extrema” y “el gran choque de fuerzas”. Sabremos también que la temporada 11 reunirá a diez integrantes para cada equipo, incluyendo reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales, cuyas identidades se revelarán próximamente.

Sobre el regreso a las arenas, Javier Pons, Chief Content Officer y Head of Telemundo Studios, dijo: “Celebrar once temporadas de Exatlón Estados Unidos representa un hito extraordinario para Telemundo y reafirma la fuerza de una franquicia que ha conquistado a generaciones de televidentes”.

Este también agregó: “Con Arena Extrema, llevamos la intensidad de la competencia a un nuevo nivel, reuniendo a atletas excepcionales en una temporada que pondrá a prueba su fortaleza, determinación y espíritu de equipo, con una propuesta llena de emoción y adrenalina para toda la familia”.

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