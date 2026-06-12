Cómo comprar acciones de SpaceX si eres inversionista minorista

La llegada de SpaceX a Wall Street se ha convertido en uno de los eventos financieros más esperados de los últimos años. La empresa de Elon Musk, conocida por sus cohetes reutilizables y por la red de internet satelital Starlink, abrió una oportunidad poco habitual para los pequeños inversionistas: participar en su oferta pública inicial (IPO) a través de plataformas de corretaje populares.

Si has escuchado hablar de las acciones de SpaceX, pero no tienes experiencia invirtiendo, aquí te explicamos de forma sencilla cómo funciona el proceso, qué plataformas participan y cuál es la diferencia entre comprar durante la IPO o esperar a que las acciones ya coticen en bolsa.

¿Qué es la IPO de SpaceX?

Una oferta pública inicial, conocida como IPO por sus siglas en inglés, es el momento en que una empresa vende acciones al público por primera vez y comienza a cotizar en el mercado bursátil.

En la mayoría de las IPO, los grandes inversionistas institucionales suelen tener acceso prioritario a las acciones. Los inversionistas minoristas normalmente deben esperar a que la compañía empiece a cotizar para poder comprar.

Sin embargo, SpaceX anunció que una parte de las acciones disponibles será destinada a inversionistas individuales, permitiéndoles acceder a la oferta desde el inicio y al mismo precio que otros participantes de mayor tamaño.

La empresa comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX con una valoración aproximada de $1.8 billones de dólares, con un precio de $135 dólares por acción.

¿Cómo comprar acciones de SpaceX?

Para participar en la ola de la compra de acciones de SpaceX, necesitas tener una cuenta de inversión en una plataforma de corretaje autorizada. Según la información publicada por la compañía, algunas de las plataformas participantes son:

Charles Schwab

Fidelity Investments

Robinhood

SoFi

E*TRADE

Primero debes abrir o tener una cuenta activa en alguna de las plataformas de corretaje mencionadas. Después de una serie de verificaciones de cada compañía, finalmente, podrás depositar dinero y enviar la solicitud indicando cuántas acciones deseas comprar.

En algunos casos, las firmas de corretaje pueden exigir ciertos requisitos de elegibilidad, por lo que conviene revisar las condiciones específicas de cada plataforma.

¿Qué significa la asignación de acciones?

Uno de los puntos que más confunden a los nuevos inversionistas es que solicitar acciones no garantiza recibirlas. Cuando una salida a bolsa genera mucha expectativa, como ocurre con SpaceX, la demanda puede superar ampliamente la cantidad de acciones disponibles para el público.

“Si pides 100 acciones, tal vez consigas 100. Lo más probable es que solo consigas una fracción de las acciones que pediste”, señaló Jay Ritter, profesor y director de The IPO Initiative de la Universidad de Florida, a CBS News.

Esto se conoce como asignación. En otras palabras, el corredor distribuye las acciones disponibles entre los inversionistas que enviaron solicitudes. Por esa razón, podrías recibir menos títulos de los que inicialmente pediste.

Diferencia entre comprar en la IPO y comprar cuando ya cotiza

La principal ventaja de participar en la IPO es que puedes acceder a las acciones al precio de oferta establecido antes de que comience la negociación pública.

Una vez que las acciones llegan al mercado, el precio cambia constantemente según la oferta y la demanda. Si existe mucho entusiasmo entre los inversionistas, el valor puede aumentar rápidamente durante las primeras horas o días de cotización.

Imagina que una acción sale al mercado con un precio determinado durante la IPO; si miles de personas intentan comprarla al mismo tiempo cuando comienza la negociación, el precio podría subir de forma considerable.

Por otro lado, esperar también tiene ventajas. Algunos inversionistas prefieren observar cómo reacciona el mercado durante las primeras semanas antes de invertir. Esto les permite evaluar mejor el comportamiento de la acción y evitar movimientos impulsivos provocados por la emoción inicial.

¿Conviene invertir en SpaceX?

SpaceX es considerada una de las empresas más importantes del sector aeroespacial y tiene previstos diversos planes ambiciosos por los que Elon Musk optó por ponerla en la bolsa de valores. Su crecimiento en áreas como los lanzamientos espaciales, los contratos gubernamentales y el servicio de internet satelital ha despertado gran interés entre los inversionistas.

Sin embargo, como cualquier acción, su precio puede subir o bajar. Los expertos recuerdan que una empresa popular no garantiza rendimientos positivos y que las salidas a bolsa suelen registrar volatilidad durante sus primeros días de negociación.

Antes de invertir, es recomendable analizar tu situación financiera, definir cuánto riesgo estás dispuesto a asumir y evitar destinar dinero que puedas necesitar a corto plazo. Es importante señalar que este artículo tuvo fines exclusivamente informativos y no constituye asesoría financiera ni una recomendación de inversión.

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