Uber ofrece 30% de descuento a los aficionados al Mundial: esta es la condición

Seguir a una selección durante el Mundial puede generar emociones intensas, desde la euforia de una victoria hasta la decepción de una eliminación. Pensando en esos momentos, Uber lanzó una promoción especial para los aficionados al futbol que permitirá obtener un descuento del 30% en futuros viajes. Sin embargo, el beneficio está sujeto a ciertas condiciones que los usuarios deben conocer antes de que su equipo quede fuera del torneo.

La iniciativa forma parte de una serie de promociones que la compañía puso en marcha durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en las ciudades que albergarán encuentros del campeonato.

Cómo obtener el descuento de Uber durante el Mundial

Para participar, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Uber y seleccionar la función “Choose Your Team” (Elige tu equipo). Después deberán indicar cuál es la selección nacional a la que apoyan durante el torneo.

Una vez registrada la elección, la aplicación seguirá el desempeño del equipo. Si la selección queda eliminada de la competencia, el usuario recibirá automáticamente un descuento del 30% para utilizar en un viaje posterior.

No obstante, la promoción tiene un límite claro: el ahorro máximo permitido es de $7 dólares y solo puede utilizarse una vez por usuario. Esto significa que, aunque el descuento sea del 30%, el beneficio no superará ese límite económico.

Además, es indispensable haber seleccionado previamente al equipo dentro de la aplicación. Si la eliminación ocurre antes de realizar el registro, el usuario no podrá acceder a la promoción.

Nueva York y Nueva Jersey tendrán servicios especiales para los aficionados

Uber también reforzó su estrategia de movilidad para los partidos que se disputarán en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, donde se encuentra el MetLife Stadium, uno de los escenarios principales del Mundial.

La empresa habilitó autobuses lanzadera con capacidad para 50 pasajeros. Los viajes tendrán una tarifa fija de $49 dólares por persona y podrán reservarse desde la aplicación mediante un nuevo apartado dedicado a los servicios del Mundial.

Uno de los principales atractivos es que el precio se mantiene establecido con anticipación, reduciendo el impacto de las tarifas dinámicas que suelen presentarse durante eventos masivos. Los usuarios pueden reservar su asiento el mismo día del encuentro o con varios días de anticipación.

A pesar de la estrategia de la compañía, se recomienda que los interesados reserven su pasaje con tiempo para evitar complicaciones durante los partidos en Nueva York y Nueva Jersey.

Otras promociones de Uber para el Mundial

La compañía también anunció beneficios adicionales para los aficionados que visiten las ciudades sede. Entre ellos destaca Travel Pass, una suscripción temporal que busca ofrecer descuentos tanto en viajes de Uber como en pedidos realizados mediante Uber Eats. El programa está disponible para usuarios de Estados Unidos, México y Canadá con precios diferenciados según el país.

Asimismo, quienes utilicen la función “Dine Out” dentro de Uber Eats podrán obtener un descuento del 30% en restaurantes participantes, con un beneficio máximo de hasta $35 dólares. Para recibirlo, los clientes deberán realizar la reserva desde la aplicación y cargar una fotografía del recibo de consumo.

También te puede interesar: