Precio del dólar en México hoy, 16 de junio del 2026: cómo afecta el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 acapara los reflectores, la vida no se detiene y los trabajadores extranjeros mantienen su atención en otros aspectos importantes de su día a día, como el envío de dinero a sus familias en sus países de origen. Es el caso de los compatriotas mexicanos, quienes siguen la cotización del dólar este martes 16 de junio de 2026. Aquí te decimos el tipo de cambio con el peso y cómo afectó la noticia del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.22 pesos por unidad. La cotización se mantiene cerca de los niveles observados durante la jornada anterior, luego de que el peso mexicano mostrara estabilidad frente a la moneda estadounidense al cierre del lunes.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), la moneda nacional inició el día con una cotización de $17.22 pesos por dólar. Durante la sesión previa prácticamente no registró cambios, a pesar de que los inversionistas siguieron de cerca los avances relacionados con un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Banxico informó además que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes quedó establecido en $17.2008 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses fue fijado en $17.2067 pesos por unidad.

El FIX funciona como una referencia oficial para diversas operaciones financieras y comerciales en México. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios.

Por otra parte, el dólar permanece cerca de sus niveles más bajos de los últimos 10 días. Los mercados reaccionaron favorablemente a las expectativas de una eventual reducción de las tensiones en Medio Oriente, mientras que en Asia la atención se concentró en la decisión del Banco de Japón de elevar las tasas de interés para contener los riesgos inflacionarios asociados al conflicto regional.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este martes el dólar estadounidense se cotizó en $17.20 pesos mexicanos. Esto representa una disminución de 0.14% frente al cierre previo de $17.23 pesos por divisa.

En una perspectiva más amplia, el dólar acumula una caída semanal de 1.22%. Asimismo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, registra un descenso de 8.60%, lo que confirma la fortaleza que el peso mexicano ha mostrado frente a la divisa estadounidense durante los últimos meses.

La volatilidad del tipo de cambio también continúa en niveles relativamente bajos. Actualmente se ubica en 5.58%, por debajo del indicador de referencia de 7.56%. Este comportamiento suele interpretarse como una señal de estabilidad en el mercado cambiario y menor presión para movimientos bruscos en el corto plazo.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

En cuanto a las cotizaciones presentadas por las principales instituciones financieras de México, los precios para este martes 16 de junio son los siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.40 pesos y venta en $17.74 pesos.

BBVA México: compra en $16.27 pesos y venta en $17.71 pesos.

Banorte : compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos .

: compra en $16.00 pesos y . Banamex : compra en $16.61 pesos y venta en $17.60 pesos .

: compra en $16.61 pesos y . Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

En el comparativo de este día, Banamex y Banorte presentan la cotización de venta más baja entre los principales bancos consultados, ambos con $17.60 pesos por dólar. Por otra parte, Scotiabank ofrece el mejor precio de compra al pagar hasta $16.70 pesos por cada divisa estadounidense.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el promedio de venta se ubica en $17.50 pesos, mientras que el promedio de compra ronda los $16.36 pesos por unidad. Asimismo, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, el dólar se vende alrededor de $17.50 pesos y se compra en aproximadamente $16.50 pesos.

Para quienes cruzan hacia Estados Unidos por Baja California, el dólar en Tijuana se vende este martes en aproximadamente $17.20 pesos por unidad.

En las compañías de envío internacional de dinero, Western Union cotiza el dólar en $16.83 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.86 pesos por unidad.

El precio del dólar cambia constantemente durante el día debido a las operaciones realizadas en los mercados financieros. Se recomienda revisar la cotización antes de realizar cualquier transacción internacional.

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