EE.UU. revela  que el texto del acuerdo con Irán se publicará en 24 o 48 horas y prevé firmarlo en Suiza

Un alto funcionario de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el texto íntegro del memorando de entendimiento negociado con Irán será dado a conocer en las próximas 24 a 48 horas, en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las tensiones entre ambos países y garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo a la agencia EFE, el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que una vez que el documento sea publicado comenzará una fase de negociaciones técnicas para desarrollar los mecanismos de implementación del pacto. “Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana”, declaró.

La misma fuente indicó que la firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo viernes en Suiza, donde representantes de ambas partes formalizarían un proceso que busca reducir las tensiones militares y diplomáticas registradas en las últimas semanas. Según explicó, la delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que el memorando ya habría sido firmado de forma electrónica por Trump y el propio Vance. Del lado iraní, el documento fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

El funcionario también reconoció que el entendimiento enfrenta críticas tanto en Washington como en Teherán. “Los sectores más duros de ambos lados, en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán, están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles”, afirmó, sugiriendo que la publicación del texto permitirá una evaluación más precisa de los compromisos alcanzados.

Aunque la Administración estadounidense sostiene que el acuerdo representa un avance diplomático importante, hasta el momento no se han revelado públicamente aspectos fundamentales como los mecanismos de verificación, el alcance de los compromisos nucleares, las posibles medidas relacionadas con las sanciones económicas o las garantías sobre la libre navegación marítima. Se espera que esos elementos formen parte del documento que será divulgado en los próximos días.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es el estrecho de Ormuz, el paso marítimo situado entre Irán y Omán por el que transita una parte significativa del petróleo y del gas natural licuado comercializados a nivel mundial. Cualquier alteración en esa ruta suele provocar preocupación en los mercados energéticos internacionales y puede traducirse en incrementos de los precios del crudo y mayores costos para la economía global.

Por ahora, la Administración estadounidense sostiene que el documento representa una oportunidad para reducir las tensiones en Medio Oriente y abrir una nueva etapa de diálogo con Irán, mientras la comunidad internacional permanece atenta a los detalles que serán publicados y a los pasos que seguirán tras la eventual firma en Suiza.

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