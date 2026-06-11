SpaceX prepara la mayor IPO de la historia: cuándo sale a la bolsa de valores

Wall Street está a punto de vivir uno de los eventos financieros más importantes de los últimos años. SpaceX, la compañía espacial fundada por Elon Musk, tiene previsto debutar en bolsa este viernes 12 de junio de 2026 con una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) que podría convertirse en la más grande de la historia.

La empresa busca recaudar alrededor de $75,000 millones de dólares mediante la venta de 555.6 millones de acciones a un precio de $135 dólares cada una. Si la operación se concreta bajo esos términos, SpaceX alcanzaría una valoración cercana a $1.75 billones de dólares, una cifra que la colocaría entre las compañías más valiosas del mundo.

Además, la compañía tiene previsto cotizar en el índice Nasdaq bajo el símbolo bursátil SPCX.

¿Qué es una IPO y por qué todos hablan de SpaceX?

Una oferta pública inicial es el proceso mediante el cual una empresa privada comienza a vender acciones al público por primera vez. En términos sencillos, significa que cualquier inversionista con acceso al mercado bursátil puede comprar una parte de la compañía.

Lo que hace diferente a SpaceX es el tamaño de la operación. La recaudación potencial de $75,000 millones de dólares supera ampliamente las mayores ofertas públicas realizadas hasta ahora y podría marcar el regreso de las mega salidas a bolsa después de varios años de actividad moderada en Wall Street.

Otro aspecto inusual es que la empresa decidió establecer desde el principio un precio fijo de $135 dólares por acción, en lugar de utilizar el procedimiento tradicional en el que el valor final se ajusta conforme avanza la demanda de los inversionistas.

“Musk simplemente está adoptando una postura de ‘lo tomas o lo dejas’ que funciona para sus seguidores y que además es sensata dadas las condiciones del mercado y la falta de comparables”, comentó Weiheng Chen, socio principal del despacho Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, en declaraciones recogidas por Reuters.

¿Por qué SpaceX vale tanto dinero?

La valoración no se basa únicamente en los lanzamientos de cohetes, el principal motor financiero de la compañía es Starlink, su red global de internet satelital.

Según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), SpaceX registró ingresos por $18,674 millones de dólares durante 2025, un crecimiento de 33% respecto al año anterior.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La misma documentación muestra que la empresa cerró 2025 con pérdidas netas cercanas a $4,937 millones de dólares, reflejo de las fuertes inversiones en proyectos como Starship, inteligencia artificial y futuras infraestructuras espaciales.

La compañía también apuesta parte de su crecimiento futuro a negocios que todavía están en desarrollo, como centros de datos para inteligencia artificial en órbita y futuras misiones comerciales más allá de la Tierra.

Qué debe mirar un inversionista pequeño antes del debut

Para quienes siguen el mercado desde Estados Unidos o América Latina, es importante entender que una IPO no garantiza ganancias inmediatas. De acuerdo con algunos especialistas en inversiones en la bolsa de valores, uno de los factores que suelen generar volatilidad es el entusiasmo inicial. En el caso de SpaceX, Reuters reportó que la demanda preliminar habría superado los $250,000 millones de dólares, más de tres veces el tamaño de la oferta.

Además, la empresa mantiene una estructura accionaria que otorga a Elon Musk un amplio control sobre las decisiones estratégicas de la compañía.

Los inversionistas también deben prestar atención a aspectos básicos como los ingresos, las pérdidas, el nivel de endeudamiento, la dependencia de proyectos futuros y la volatilidad que suelen experimentar las acciones durante sus primeros días de cotización.

Según CNBC, SpaceX también planea destinar una proporción inusualmente alta de acciones a inversionistas minoristas, lo que podría incrementar el interés del público general en el debut bursátil.

El estreno de SpaceX en bolsa no solo pondrá a prueba la confianza del mercado en Elon Musk. También servirá para medir cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por empresas que prometen dominar sectores tecnológicos que todavía se encuentran en construcción.

Por ello, antes de tomar cualquier decisión financiera, conviene revisar los riesgos, entender el modelo de negocio y recordar que el desempeño inicial de una acción no siempre refleja su valor real a largo plazo.

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