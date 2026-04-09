Se filtra la posible fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La Gran Manzana se prepara para el matrimonio del año. Según una fuente de Page Six, Taylor Swift y Travis Kelce fijaron la fecha de su boda para el 3 de julio en Nueva York, y las invitaciones para reservar el día ya están en camino.

La noticia toma por sorpresa a muchos, ya que meses atrás circulaban rumores de que la ceremonia podría tener lugar en Rhode Island, donde la superestrella del pop posee una extensa finca contigua a un hotel.

Sin embargo, una fuente reveló al medio antes citado que en noviembre la pareja consideraba descartar esa opción para “tirar la casa por la ventana” en un lugar único, con mayor capacidad para invitados.

Con esta decisión, Swift y Kelce se suman a una larga lista de famosos que han elegido la ciudad de Nueva York como escenario para su “sí, quiero”.

Entre ellos se encuentran Beyoncé y Jay-Z, quienes se casaron en su apartamento de Tribeca en 2008; Hailey y Justin Bieber; Mariah Carey y Tommy Mottola; Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick; y Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas.

Un amor con historia neoyorquina

La elección del 3 de julio no es casualidad. El 4 de julio es, como bien se sabe, la festividad favorita de Taylor Swift, y este año además se conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que añade un matiz patriótico aún más especial a la celebración.

Los lazos de Swift con Nueva York son profundos. En 2014 se mudó a dos áticos contiguos en Tribeca, que convirtió en un espacioso dúplex. Desde entonces amplió su propiedad adquiriendo la casa adosada de al lado y un loft de 325 metros cuadrados en el mismo edificio, valorado actualmente en más de 50 millones de dólares. La pareja se aloja con frecuencia allí y disfruta salir por los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, como el Waverly Inn.

Ese mismo año, Swift escribió “Welcome to New York” como una oda a la urbe. La canción, que captura la energía vibrante y caótica de la ciudad, fue utilizada para promover el turismo durante su etapa como embajadora de bienvenida global de Nueva York (2014-2015). Más tarde, en 2019, volvió a inspirarse en una dirección de la ciudad para titular una canción de su álbum “Lover”.

Kelce, campeón de los Kansas City Chiefs, también ha expresado su admiración por la ciudad. “Es genial simplemente dejarse llevar por el ambiente de la ciudad”.

La pareja, que anunció su compromiso en agosto pasado, ha sido vista paseando con frecuencia por las calles neoyorquinas.

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