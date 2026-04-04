Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Nuevos detalles sobre la esperada ceremonia

El romance que cautivó al mundo entero está a punto de sellarse con una de las bodas más anticipadas de 2026. Tras su compromiso en agosto pasado, trascendieron nuevos detalles sobre el enlace entre la superestrella del pop, Taylor Swift, y el referente de la NFL, Travis Kelce.

De acuerdo con US Weekly, fuentes cercanas a la pareja indicaron que el gran día está programado para el próximo 13 de julio, aprovechando el verano estadounidense antes de que Kelce regrese a los intensos entrenamientos de pretemporada.

La celebración se dividirá en dos locaciones icónicas en Rhode Island. El núcleo de la ceremonia será la mansión de la cantante, aunque también se utilizará el lujoso resort Ocean House, conocido por su impresionante vista costera.

A pesar de la magnitud de sus carreras, la pareja ha optado por un evento más íntimo de lo esperado: una lista de aproximadamente 150 invitados que, aunque reducida, promete estar repleta de estrellas.

Entre los confirmados por parte de la novia figuran nombres como Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone y Zoe Kravitz. Por el lado del novio, no faltarán su hermano Jason Kelce y su gran amigo Patrick Mahomes. Se sabe que Swift pidió a sus amigas más cercanas que se queden en su residencia la noche anterior.

Aunque Taylor confesó recientemente que nunca se obsesionó con la idea de una boda hasta que conoció a Kelce, el evento seguirá un tono clásico. El padre de la artista la acompañará al altar y se respetarán tradiciones como los bailes familiares. En cuanto al atuendo, trascendió que la cantante ya eligió el vestido que lucirá, el cual se encuentra en las etapas finales de confección.

Tras la ceremonia, los recién casados planean una luna de miel en el Caribe, buscando un refugio privado antes de retomar sus agendas globales.

Seguir leyendo:

· Los compromisos, bodas y nuevas parejas más importantes de famosos en 2025

· Sale a la luz romántica carta que Travis Kelce le escribió a Taylor Swift

· Taylor Swift y sus planes de despedida de soltera: destinos que marcan su historia