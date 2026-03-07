Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Esta sería la posible fecha de la ceremonia

Cada vez falta menos para la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Esta semana se revelaron nuevos detalles sobre el enlace matrimonial entre la estrella pop y el jugador de la NFL, como la posible fecha de la ceremonia.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la boda se celebrará el sábado 13 de junio en el lujoso complejo Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island, a pocos metros de la mansión de la cantante.

La elección del 13 de junio no es casualidad. Para Swift, el 13 es su número de la suerte (nació un 13 de diciembre) y el 2026 ofrece el único sábado de fecha 13 en todo el año.

Además, los entusiastas de la numerología destacan que la combinación 6/13/26 suma dígitos que simbolizan el cierre de ciclos y nuevos comienzos, algo que encaja perfectamente con la narrativa de la artista.

Conseguir la fecha no fue sencillo. Según el podcast After Work Drinks, el resort ya tenía una reserva para ese día. No obstante, Swift habría utilizado su fortuna para realizar una oferta que la novia original no pudo declinar: costearle la totalidad de su boda en otra fecha y pagarle una luna de miel completa a cambio de ceder el día.

Aunque el equipo de Ocean House emitió un comunicado reafirmando su política de no permitir la “compra” de fechas reservadas, fuentes del entorno aseguraron a Page Six que el acuerdo se manejó con total discreción.

Durante una reciente aparición en The Graham Norton Show, Taylor evitó confirmar directamente el día, pero dejó pistas claras al bromear con el presentador sobre invitarlo.

Por ahora, la cantante se mantiene enfocada en la promoción de su disco Life of a Showgirl, asegurando que la planificación de la boda —que se espera sea multitudinaria— será un proceso divertido y sin estrés una vez que concluya sus compromisos profesionales.

