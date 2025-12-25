Los compromisos, bodas y nuevas parejas más importantes de famosos en 2025

El 2025 será recordado como un año excepcional para las relaciones en Hollywood, marcado por sorprendentes estrenos románticos, compromisos de ensueño y bodas de cuento.

Desde estrellas del deporte que conquistan a grandes artistas hasta reencuentros de antiguas parejas, el panorama amoroso de la farándula vibró con noticias que cautivaron al público.

Una de las noticias más agradables del año fue el compromiso de Travis Kelce y la estrella pop Taylor Swift anunciado en agosto de este año.

El año comenzó con fuerza en la alfombra roja con el debut de Megan Thee Stallion y Klay Thompson (estrella de la NBA) en julio, quienes describieron su encuentro como “una película”.

Pocos meses después, en diciembre, Katy Perry sorprendía al anunciar su relación con Justin Trudeau, el exPrimer Ministro de Canadá, a través de una dulce selfie en Instagram, destacando los esfuerzos de él por estar a su lado durante su gira.

De acuerdo a diferentes fuentes, Katy Perry no esperaba tener un romance con Justin Trudeau.

Crédito: Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File.

El romance también floreció en Roma, donde Zoë Kravitz y Harry Styles fueron captados paseando del brazo, iniciando rumores que mantuvieron en vilo a sus fans. Otra pareja que evolucionó de algo casual a serio fue la de la actriz Sydney Sweeney y el ejecutivo musical Scooter Braun, vista por primera vez en Italia.

En el mundo de la música y la actuación, Rachel Zegler confirmó rápidamente su romance con Nathan Louis-Fernand, su coestrella en Evita, aunque rumores de separación surgieron a final de año.

Por su parte, Anna Kendrick y el comediante Alex Edelman optaron por la discreción, pero se supo que ella ya había conocido a su madre.

Las redes sociales fueron testigo de declaraciones públicas, como la de JoJo Siwa, quien anunció su amor por Chris Hughes tras conocerse en Celebrity Big Brother UK, o la de Elliot Page, que dio inicio a su relación con Julia Shiplett con una publicación llena de amor y colores del arcoíris.

Compromisos que no se hicieron esperar

El año también fue pródigo en anillos de compromiso. La noticia más resonante llegó en agosto cuando Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con una romántica propuesta en un jardín, compartida en Instagram.

Así en paralelo, se confirmó que Zendaya y Tom Holland sellaron su amor tras años de rumores, con una propuesta íntima durante las fiestas.

Otras parejas que dieron el sí incluyeron a Dua Lipa y Callum Turner, Miley Cyrus y Maxx Morando, y Normani y el receptor de la NFL DK Metcalf, quien le propuso matrimonio en una reunión familiar.

Camila Mendes y Rudy Mancuso también celebraron su compromiso con una fiesta sorpresa, mientras que las estrellas de Cobra Kai, Tanner Buchanan y Mary Mouser, compartieron su felicidad con el mundo en febrero.

Bodas que escribieron un nuevo capítulo

El altar recibió a varias parejas emblemáticas. Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en una íntima ceremonia en California en septiembre, y Charli XCX y George Daniel (de The 1975) celebraron dos bodas: una discreta en Londres y otra gran fiesta en Sicilia.

Hailee Steinfeld y el jugador de la NFL Josh Allen dijeron “sí” en Santa Bárbara en mayo, y Venus Williams se casó con el actor Andrea Preti en dos ceremonias: una en Italia y otra en Florida. Kristen Stewart y Dylan Meyer, por fin, hicieron oficial su unión tras años de compromiso.

Otras bodas notables fueron las de Demi Lovato y Jordan Lutes, Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, y Kim Cattrall con Russell Thomas en una ceremonia muy íntima en Londres.

El año también trajo la alegría de nuevos integrantes. Pete Davidson y la modelo Elsie Hewitt anunciaron el nacimiento de su hija en diciembre, mientras que Candice King y Steven Krueger compartieron la doble felicidad de su compromiso y la espera de su primer hijo.

Hailee Steinfeld y Josh Allen, y Carly Rae Jepsen y Cole MGN también anunciaron que serán padres, cerrando un año de amor, compromisos y nuevos comienzos para las estrellas más famosas del mundo.

