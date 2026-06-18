Menos del 50% de los estadounidenses no puede costear atención médica de calidad, asegura informe

Desde que se disparó la inflación a mediados del 2022, el costo de vida aumentó y muchos de los servicios que podían permitirse los hogares estadounidenses hoy en día ya no tienen acceso debido a los elevados precios y la presión financiera, especialmente entre los de ingresos medios y bajos.

Recientemente, Gallup publicó los resultados de su nueva encuesta en la que asegura que, debido a los elevados costes en seguros médicos, menos del 50% de los estadounidenses no pueden permitirse atención médica de calidad, al igual que la compra de medicamentos esenciales sin el financiamiento del gobierno.

Según el análisis, la cifra cayó del 61% del 2022 al 49% en 2025, siendo este último el nivel más bajo. Los detalles de la encuesta también revelaron que a un 40% de los encuestados les preocupa no poder cubrir los medicamentos recetados, mientras que el 50% manifiesta su inquietud por cómo pagar los servicios médicos del próximo año si los costos de salud siguen aumentando.

La preocupación sobre este tema abarca todas las edades menos los de 50 a 65 años, ya que la proporción de personas que no podían costearse la atención médica es muy baja, a diferencia de los adultos entre 18 y 29 años, quienes se mostraron más vulnerables a los volátiles precios de las primas de seguro médico y medicamentos.

El informe de Gallup también indicó que la población que mostró mayor dificultad para costearse la atención médica de calidad fueron los hogares con ingresos entre los $120,000 y $179,999, debido a que no solo carecían de coberturas, sino que el presupuesto familiar es limitado.

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