¡Otro golpe al bolsillo! Cambio en la facturación de seguros podría encarecer el embarazo

Por si ya no es costosa la atención y hospitalización maternal en Estados Unidos, la implementación de nuevos códigos de facturación a partir de enero de 2026 significará que estos servicios, antes facturados de manera global, serán cobrados individualmente. Este cambio busca reflejar de forma más precisa la atención brindada, aunque genera inquietudes sobre los costos para los pacientes.

Como es de esperarse, obstetras y ginecólogos apoyan la nueva estructura, argumentando que permite adaptar el número de visitas y la atención según las necesidades individuales. Argumentan que, por ejemplo, se podría incrementar el número de visitas prenatales, que actualmente se establece en 13, una cifra que consideran bastante baja, refiere KFF Health News, citado por CBS.

Sin embargo, defensores de los pacientes advierten que el cambio podría resultar en mayores facturas fuera de bolsa, especialmente para quienes tienen planes de salud con deducibles altos. “Siempre me preocupa cualquier cosa que fragmente aún más nuestro sistema de atención médica”, dijo Caitlin Donovan, directora sénior de la Patient Advocate Foundation, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de gestión de casos para personas enfermas en los EE.UU.

Implicaciones financieras

La preocupación gira en torno a cómo las aseguradoras implementarán estos nuevos códigos y si esto se traducirá en un aumento de las primas de seguros.

La Asociación Americana de Médicos (AMA) planea educar a proveedores y pagadores sobre la nueva estructura, mientras el sistema de Medicaid podría no verse afectado para un porcentaje significativo de partos.

Supuesta mejora en la atención posparto

Los nuevos códigos permitirán a los médicos cobrar por el seguimiento a largo plazo necesario después del parto, abordando problemas médicos cruciales en el período posparto.

A pesar de los beneficios potenciales, hay temores de que el enfoque por servicio pueda incentivar pruebas innecesarias y aumentar los costos.

Esta nueva facturación marcará un punto de inflexión en la atención maternal en Estados Unidos, y su impacto será monitoreado por expertos de la salud y responsables de políticas.

Alternativas de atención prenatal y posparto

Existen varias alternativas en Estados Unidos para mujeres que enfrentan altos costos en atención prenatal y posparto:

Medicaid y programas estatales

Medicaid : Ofrece cobertura prenatal completa a mujeres embarazadas de bajos ingresos. En muchos estados, los beneficios están disponibles independientemente del estatus migratorio.

: Ofrece cobertura prenatal completa a mujeres embarazadas de bajos ingresos. En muchos estados, los beneficios están disponibles independientemente del estatus migratorio. CHIP : Proporciona atención para mujeres embarazadas y niños en familias que no califican para Medicaid, pero tienen ingresos limitados.

: Proporciona atención para mujeres embarazadas y niños en familias que no califican para Medicaid, pero tienen ingresos limitados. La atención prenatal y de posparto está cubierta, incluyendo consultas, exámenes, parto y asesoramiento sobre lactancia.

Centros de salud comunitarios (Community Health Centers)

Clínicas que ofrecen servicios prenatales y pospartos a costos reducidos o gratuitos , dependiendo de los ingresos.

, dependiendo de los ingresos. Puedes encontrar un centro cercano en el sitio web de la Health Resources and Services Administration (HRSA) .

. Servicios incluyen: atención por enfermeras practicantes y médicos, ultrasonidos, clases prenatales, laboratorio y planificación familiar.

Programas de caridad y hospitales con ayuda

Algunos hospitales tienen programas para mujeres embarazadas sin seguro médico, ofreciendo cuidados prenatales y servicios esenciales gratuitos o a bajo costo.

Organizaciones sin fines de lucro

Migrant Clinicians Network y March of Dimes : Ofrecen información y asistencia para acceder a servicios prenatales.

y : Ofrecen información y asistencia para acceder a servicios prenatales. Estas organizaciones ayudan particularmente a mujeres migrantes y de bajos recursos.

Programa WIC

WIC (Special Supplemental Nutrition Program): Proporciona apoyo nutricional, consejos de alimentación y referencias médicas a mujeres embarazadas y lactantes de bajos ingresos.

Parteras y enfermeras obstétricas

Muchas mujeres pueden elegir entre matronas autorizadas, enfermeras obstétricas certificadas y otros proveedores que suelen tener costos más bajos que los obstetras tradicionales.

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