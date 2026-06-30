¿Cuáles son los estados con los mayores costos en cuidado infantil?

Según un estudio desarrollado y publicado por Urban Institute en marzo de este año, indicaba que una familia en Estados Unidos con hijos necesitaría aproximadamente $145,000 dólares anuales para considerarse económicamente segura, ya que el elevado costo de vida presiona sobre los presupuestos familiares, y entre los mayores gastos del hogar se encuentra el cuidado infantil.

Si bien más del 60% de las familias con hijos tienen ambos padres empleos, el costo de los cuidados infantiles es una de las mayores cargas financieras de los estadounidenses, destaca un estudio de la empresa de finanzas personales WalletHub, la cual analizó cuáles son actualmente los estados con los mayores costos en cuidado infantil.

Para Chip Lupo, analista de WalletHub, “cuidar de las necesidades de un niño cuesta mucho dinero, y muchos padres se enfrentan al dilema de si renunciar a un sueldo para cuidar de sus hijos durante los primeros años o destinar una parte importante de sus ingresos a servicios de guardería”.

Los analistas de WalletHub desarrollaron el informe tomando en cuenta varios aspectos de la familia y comparando los precios de los diferentes centros especializados; en este sentido, estos son los estados donde hay mayores gastos en cuidado infantil.

1. Nebraska

2. California

3. Nueva York

4. Oregón

5. Washington

6. Wisconsin

7. Montana

8. Massachusetts

9. Nuevo México

10. Hawái

“Los padres casados ​​en los que ambos trabajan pueden llegar a gastar hasta el 14% de sus ingresos en el cuidado infantil, mientras que para los padres solteros el gasto puede ascender a un asombroso 59%”, señala Lupo.

Según el informe, en el caso de Nebraska, los costos en cuidado infantil abarcan entre el 13.6% y el 10.7% del ingreso promedio de las parejas casadas. Es el estado con el quinto cuidado infantil familiar más caro y los terceros centros de cuidado infantil más costosos. “Los padres solteros en Nebraska gastan entre el 32.2% y el 41% del ingreso medio en cuidado infantil, dependiendo del tipo de servicio”, expresó el analista.

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