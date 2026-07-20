La cara oculta de la IA: comunidades rechazan la construcción de centros de datos

Cada vez más comunidades en Estados Unidos miran con recelo a la construcción de centros de datos en sus ciudades que prometen alimentar la Inteligencia Artificial del futuro, pero que levantan dudas muy humanas en el presente.

No es un rechazo simplista a la tecnología, sino a un modelo de infraestructura que se construyen en comunidades, con un coste local que muchos sienten que no compensa los beneficios globales.

Por qué tanta gente está en contra de los centros de datos

En 2026 la oposición vecinal a los centros de datos dejó de ser un fenómeno aislado y se convirtió en un tema nacional. Informes como el de Data Center Watch señalan que al menos 75 proyectos, valorados en unos $130,000 millones de dólares, fueron bloqueados o retrasados por comunidades preocupadas por su impacto en la vida cotidiana.

?Residents living near AI data centers are reporting constant low-frequency hum measured as infrasound, sound below the human hearing threshold that causes dizziness, nausea, vertigo, and sleep disruption. The noise comes from cooling systems and onsite gas turbines hyperscalers? pic.twitter.com/6tqjkrGiJ4 — Hedgie (@HedgieMarkets) May 8, 2026

Lo interesante es que este rechazo cruza partidos y etiquetas ideológicas: republicanos y demócratas coinciden cuando el debate ya no es sobre innovación, sino sobre ruido constante, presión sobre la red eléctrica y pérdida de espacios verdes en sus barrios. Encuestas recientes indican que alrededor de 70% de estadounidenses no quiere un centro de datos de IA cerca de su hogar, y más de 75% teme que estas instalaciones disparen el coste de la electricidad.

Para quien vive en Ashburn, Texas, Ohio o Maryland, la escena se repite. Un terreno vacío o agrícola se transforma de golpe en un complejo que funciona 24/7, con camiones entrando y saliendo, sistemas de refrigeración rugiendo y miles de servidores consumiendo energía sin descanso. La sensación de muchos vecinos es clara: la promesa de la nube se traduce en cemento, calor y zumbidos al lado de casa.

Las desventajas de vivir cerca de una megaestructura para IA

Vivimos rodeados de relatos sobre IA generativa, asistentes inteligentes y modelos que reducen cargas de trabajo, pero el coste territorial de todo eso se percibe distinto cuando tu ventana da directamente a un centro de datos. Las desventajas que más se repiten en comunidades de Estados Unidos se pueden agrupar en varios frentes.

1. Ruido permanente y estrés acústico

Vecinos de ciudades como Vineland, Dowagiac y Lowell denunciaron ante autoridades locales que el zumbido de los sistemas de climatización y los equipos de respaldo interrumpe el sueño, afecta la concentración y genera ansiedad.

Aunque muchas instalaciones cumplen los límites legales de ruido, la realidad es que un murmullo industrial constante durante todo el día se siente como vivir al lado de una autopista que nunca se detiene. Para quienes trabajan desde casa, el ruido se convierte en una molestia crónica y en una posible pérdida de calidad de vida.

2. Impacto en la salud y en el valor de las viviendas

El “zumbido invisible” del que hablan algunos reportes no solo es molesto, también está asociado por los vecinos con problemas de sueño y estrés acumulado. Demandas recientes alegan que vivir cerca de estas infraestructuras reduce el atractivo del barrio, lo que termina presionando a la baja el precio de las casas y generando temor sobre el futuro del patrimonio familiar.

Esa percepción, más allá de la cifra exacta, alimenta una narrativa potente: tu hogar vale menos porque alguien decidió que el terreno de al lado será un motor de IA para el resto del planeta.

3. Consumo extremo de energía y riesgo de tarifas más altas

Los centros de datos son auténticos devoradores de electricidad. Informes citados por medios estadounidenses muestran que el rápido crecimiento de instalaciones para IA está forzando redes eléctricas estatales y municipales. La consecuencia es el miedo a que la factura de la luz se dispare para hogares y pequeños negocios que ni siquiera sacan un beneficio directo de esa infraestructura.

Según encuestas recientes, más de tres cuartas partes de la población expresa preocupación por el impacto de estos centros en el coste de la energía.

4. Uso intensivo de agua en zonas ya estresada

Durante años se habló casi exclusivamente de la huella de carbono del cloud computing, pero en 2026 el foco se desplazó también al agua. Diversos informes alertan de que, si la expansión actual continúa, la IA podría llegar a consumir en 2030 tanta agua como 1,300 millones de personas y una cantidad de electricidad equivalente a la que usan 650 millones.

Ese escenario global se aterriza en comunidades que observan cómo un solo centro de datos puede usar millones de litros para refrigerar servidores, en estados donde ya hay sequías recurrentes. Para quienes viven allí, la ecuación suena muy simple y muy alarmante: más agua para la IA, menos agua para la gente y la agricultura.

5. Islas de calor y cambio físico del entorno

Un estudio reciente encontró que los grandes complejos de datos generan “islas de calor”, elevando la temperatura superficial de sus alrededores hasta 3,6 grados de media y, en casos extremos, más de 16 grados Celsius.

Estos incrementos no se quedan en la valla del edificio: pueden extenderse hasta 100 kilómetros a la redonda, afectando a millones de personas. En la práctica, significa que esas estructuras que hacen posible modelos de IA masivos también vuelven aún más tóxicas las olas de calor en ciudades ya vulnerables.

6. Poca generación de empleo permanente

Otra crítica recurrente tiene poco de técnico y mucho de sentido común económico. La construcción de un centro de datos moviliza obra, ingenieros y proveedores, pero una vez que la instalación está operativa, la plantilla permanente suele ser relativamente pequeña.

Para muchos pueblos y suburbios, esto se traduce en la sensación de que aceptan ruido, calor y presión sobre recursos naturales a cambio de muy pocos puestos de trabajo estables.

El coste ambiental y social de alimentar la IA

La ONU y varias universidades llevan meses publicando informes que hablan del “coste oculto” de la Inteligencia Artificial. No se trata solo del carbono que emiten las plantas eléctricas que alimentan los centros de datos, sino también de la presión sobre el agua y del rediseño del territorio que implica levantar docenas de megainstalaciones en tiempo récord.

En Estados Unidos, la fiebre por los centros de datos se aceleró con dos motores: el auge de la IA generativa y el crecimiento de criptomonedas. Estados como Texas han visto un boom de proyectos que compiten por energía y recursos con comunidades agrícolas y residenciales ya sensibles al cambio climático. No sorprende que surjan movimientos vecinales que se organizan antes incluso de que se presente formalmente un proyecto, únicamente con el rumor de que su ciudad podría ser el próximo “hub” de servidores.

La paradoja es evidente. Mientras los informes globales celebran la capacidad de la IA para optimizar consumos, detectar fugas de agua o mejorar la gestión de redes eléctricas, en el terreno local muchas personas sienten que esa promesa está construida sobre un modelo extractivo clásico: recursos y riesgos repartidos en barrios concretos, beneficios económicos concentrados en unas pocas empresas tecnológicas.

¿Qué futuro quieren las comunidades?

El rechazo a los centros de datos no es necesariamente una cruzada anti-tecnología. En muchas audiencias públicas, los propios vecinos reconocen que usan a diario servicios basados en IA y que la infraestructura digital es clave para la economía. Lo que piden es otra cosa: planificación más transparente, reglas claras sobre consumo de agua y energía, garantías de que sus facturas no se dispararán y que su barrio no se convertirá en un polígono industrial eterno.

También exigen que se conecte el relato global de la IA con su realidad concreta. Cuando una empresa presume de neutralidad de carbono o de que utiliza energía renovable, el vecino quiere saber si eso se traduce realmente en menos emisiones locales, menor estrés térmico y más inversiones directas en su comunidad. La discusión, en el fondo, es sobre el tipo de futuro que construimos. Uno en el que la inteligencia artificial se desarrolla con reglas, límites y participación ciudadana, o uno en el que los centros de datos sigan proliferando mientras las personas que viven al lado solo pueden quejarse del ruido y del calor.

Si estás pensando en cubrir este tema para tu audiencia, ¿te interesa más enfocarlo en el impacto ambiental o en las historias humanas de vecinos que viven pegados a estos centros?

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