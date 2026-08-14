Clases de manejo cambiarán en Texas desde septiembre: qué es lo nuevo

A partir del 1 de septiembre, las clases de manejo y educación vial en Texas encontrarán un cambio. Una nueva disposición obliga a incorporar información detallada sobre cómo conducir de forma segura en zonas de construcción.

La medida está contemplada en la ley SB 1366, aprobada por la Legislatura de Texas. Esta busca reforzar la preparación de los conductores ante los riesgos que existen en áreas donde se realizan obras en las carreteras.

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¿Qué tendrán las nuevas clases de manejo en Texas?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR), los programas deberán explicar, como mínimo, cómo atravesar de manera segura una zona de construcción o mantenimiento.

Asimismo, los conductores deben aprender cómo identificar a los señaleros o trabajadores que dirigen el tránsito y cómo reconocer las señales de tráfico utilizadas en estas áreas.

Asimismo, deberán conocer las consecuencias de incumplir las normas de tránsito en una zona de obras, incluidos los peligros de provocar lesiones, muertes o daños materiales, además de las sanciones y multas que pueden aplicarse.

La decisión de implementar esta actualización en las clases de manejo responde los 27,900 accidentes y 215 muertes en zonas de obras que se registraron en las carreteras de Texas, solo en 2024. Según el TDLR, en 2023 fueron cerca de 26,300 accidentes y 192 fallecimientos.

¿Para quiénes aplica el cambio en las clases de manejo en Texas?

La modificación alcanza a dos tipos de cursos regulados por el TDLR: los Driver Education Courses y los Driving Safety Courses. El primero corresponde a los programas de formación necesarios para quienes aprenden a conducir y buscan obtener una licencia, incluidos los cursos para adolescentes y los dirigidos exclusivamente a adultos.

El segundo está orientado a la educación sobre seguridad vial y el conocimiento de las leyes de tránsito. En Texas, estos cursos también pueden utilizarse en determinadas circunstancias relacionadas con la resolución de infracciones de tránsito.

El TDLR también aclara que no todos los conductores tendrán que volver a tomar clases por esta modificación. El requisito aplica únicamente a los cursos que inicien a partir del 1 de septiembre de 2026.

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