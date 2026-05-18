Qué pasa en Texas si participas en peleas de gallos: las leyes advierten

Las peleas de gallos comenzaron a celebrarse en China hace cientos de años y, posiblemente, mucho antes ya se organizaban en la India. Sin embargo, en la actualidad, se considera una actividad ilegal en Estados Unidos. En el caso de Texas, las leyes son claras e imponen sanciones severas.

Este tipo de eventos están catalogados como actos de crueldad animal y suelan estar vinculadas con apuestas clandestinas, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y otras actividades delictivas.

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Qué dice la ley en Texas sobre las peleas de gallos

La legislación texana prohíbe criar, entrenar, transportar o hacer pelear gallos con fines de entretenimiento o apuestas.

Asimismo, es ilegal poseer objetos utilizados en estas actividades, como cuchillas o espuelas metálicas adaptadas para los animales. Peor aún, cuando cualquiera de los gallos acaba malherido; y aunque gane la pelea, los participantes terminan matándolos con sus propias manos.

La Oficina del Alguacil del Condado de Harris explica que el castigo depende directamente del grado de participación de cada persona dentro del evento.

Quienes organizan peleas de gallos o lucran con ellas enfrentan las consecuencias más graves. Provocar que los animales peleen, entrenarlos para ese propósito o administrar instalaciones destinadas a estos eventos puede ser considerado un delito grave o felony.

En Texas, este tipo de acusaciones puede derivar en penas de prisión estatal que superan un año, además de multas que alcanzan miles de dólares.

Ser espectador también puede traer problemas legales

Muchas personas creen que asistir únicamente como público no representa un delito, pero la ley texana también contempla sanciones para los espectadores.

Asistir a una pelea de gallos puede ser catalogado como delito menor, lo que igualmente puede terminar en arresto, antecedentes penales y multas económicas.

Las autoridades sostienen que la presencia de espectadores ayuda a sostener económicamente este tipo de eventos clandestinos. Esto significa que al asistir y presenciar las peleas, estás contribuyendo.

Además, especialistas legales de H&P Law advierten que una condena relacionada con crueldad animal puede afectar seriamente el historial penal de una persona. Esto puede complicar futuras oportunidades laborales, trámites migratorios o procesos judiciales posteriores.

Asimismo, algunos acusados deben enfrentar costos judiciales, libertad condicional y restricciones adicionales ordenadas por los tribunales.

Por tal motivo, recomiendan alejarse completamente de este tipo de eventos y denunciarlos si se tiene conocimiento de actividades clandestinas relacionadas con peleas de gallos o de cualquier otro animal.

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