¿Cuáles son las fechas de Amazon Prime Big Deal Days 2026?





La venta de otoño de Amazon regresa este 6 y 7 de octubre. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

By Samantha B. Gordon

El evento Prime Big Deal Days de Amazon regresa este 6 y 7 de octubre. Esta venta anual de otoño, que cumple su quinto año, se ha convertido en el inicio formal de la temporada de compras navideñas. ¿El objetivo? Darle a los compradores la oportunidad de adelantarse a sus listas de regalos, distribuir sus gastos y lograr grandes ahorros.

Los expertos en compras de Consumer Reports monitorearán las tendencias y los precios de los productos antes y durante el Prime Big Deal Days para brindarte todo el contexto posible sobre los precios que estás viendo. Queremos ayudarte a tomar decisiones de compra informadas para que sepas exactamente cuánto estás ahorrando realmente, ya sea que obtengas la mejor oferta o solo ahorres un poco más de lo habitual.

¿Qué es el Amazon Prime Day?

El Prime Day de Amazon comenzó en 2015 y se ha convertido en una gran venta anual de verano. Por lo general, se realiza a mediados de julio y dura entre dos y cuatro días. En 2022, Amazon agregó un segundo evento en octubre para dar inicio a la temporada de compras navideñas, conocido hoy como Prime Big Deal Days. Además, en 2024 nació una venta más: la Big Spring Sale (Gran venta de primavera).

En este momento, nos estamos preparando para el Prime Big Deal Days, donde veremos descuentos en casi todos los productos, con precios que rivalizan con los del Prime Day de verano y los que podríamos ver de nuevo durante las ventas de Black Friday y Cyber Monday. Esto significa que adelantar parte de tus compras navideñas te permitirá ahorrar a lo grande.

Estas ofertas de Amazon incluyen descuentos en una amplia variedad de productos. Por lo general, son exclusivas para los miembros de Amazon Prime, con excepción del evento especial Big Spring Sale (Gran Venta de Primavera), disponible para todos los compradores. Sin embargo, la membresía de Prime ofrece beneficios que hacen que las ofertas valgan aún más la pena, como el envío gratuito. Si aún no eres miembro de Prime, puedes registrarte para una prueba gratuita de 30 días para obtener envío gratis y otros beneficios. (Siempre puedes cancelar antes de que termine el período de prueba).

La membresía Prime ofrece diversos beneficios, como envío rápido en productos seleccionados, acceso a Prime Video, ofertas exclusivas y más, los cuales puedes probar durante el período de prueba. La suscripción cuesta $15 al mes o $139 al año. Lee sobre los pros y los contras de Amazon Prime para obtener más información.

¿Hay ofertas anticipadas?

Amazon suele ofrecer ofertas anticipadas, descuentos y otras promociones en los días previos a sus grandes eventos. Las ofertas varían año con año, pero casi siempre incluyen descuentos en la línea de dispositivos propios de Amazon. Por lo general, estos descuentos se mantienen estables durante el evento y es probable que aparezcan más ofertas conforme se acerque la fecha.

Por lo regular, Amazon lanza una gran cantidad de ofertas anticipadas poco después de anunciar las fechas de la venta, así que vuelve a consultar con nosotros pronto para ver qué hay disponible.

Consumer Reports monitoreará todas las ofertas de Amazon para traerte los mejores descuentos actualizados, así que guarda en tus marcadores nuestro centro de ofertas Deals Hub y regresa con frecuencia. Compartiremos las mejores ofertas anticipadas del Prime Day tan pronto como empiecen a salir.

¿Qué otras ofertas puedes esperar?

El evento Prime Big Deal Days suele traer rebajas en productos populares como audífonos, aspiradoras robot, relojes inteligentes y colchones, además de ropa, artículos para el hogar, útiles escolares, electrónicos, juguetes y más. Para esta gran venta, Amazon destaca ofertas en más de 35 categorías, incluyendo descuentos en productos populares de otoño y Halloween, así como artículos de regalo para prepararte para las fiestas de fin de año.

Como en todos los eventos de ventas de Amazon, no se garantiza que todos los descuentos estén disponibles durante todo el evento. También habrá “Grandes ofertas del día” (Today’s Big Deals) que se lanzan tres veces al día (a la medianoche, a las 8 a. m. y a la 1 p. m., hora del Pacífico / PDT), incentivando a los compradores a adquirir rápido los productos antes de que se agoten. Estas ofertas pueden durar hasta 24 horas o hasta agotarse las existencias. Otras promociones podrían finalizar sin previo aviso si el inventario se termina. Para obtener más consejos sobre cómo conseguir las mejores ofertas, consulta nuestros consejos de compra para el Prime Day.

Los expertos de Consumer Reports seguirán de cerca todas las promociones y compartirán las mejores ofertas en productos de alta calidad evaluados en nuestras pruebas, así que mantente al pendiente.

¿Otras tiendas también tendrán ofertas?

Desde el primer evento global de Amazon, otras grandes cadenas de tiendas han lanzado ofertas importantes que coinciden con cada venta del Prime Day. La venta de octubre es todavía relativamente nueva, por lo que no todos los grandes comerciantes anuncian eventos masivos. Sin embargo, sus precios suelen competir de todos modos con los de Amazon. Esto significa que, por lo general, puedes comprar en tu tienda preferida y obtener precios iguales o similares en muchos productos.

Hasta ahora no se ha confirmado si habrá ventas de la competencia, pero sospechamos que así será al menos con algunos de los competidores más grandes de Amazon. Te actualizaremos en cuanto tengamos nueva información.

Consumer Reports estará atento a todas estas tiendas y más para ayudarte a encontrar los mejores precios en productos de calidad.

¿Cómo debes prepararte?

Si aún no eres miembro de Prime, tendrás que registrarte para acceder a esta venta. (Consulta las políticas de Amazon sobre las membresías de prueba gratuita). Puedes agregar productos a una lista de compras o a tu carrito (siempre puedes pasarlos a “guardado para más tarde”) para darte una idea de cuánto cuestan en este momento y luego acceder a ellos rápidamente durante el evento para ver si tienen un mejor descuento.

También recomendamos revisar desde ahora todo lo que quieras comprar y monitorear sus precios de vez en cuando. De esta forma sabrás si realmente estás obteniendo un descuento mejor de lo normal. Hemos visto que Amazon (y otras tiendas) cancelan promociones existentes justo antes del Prime Day, solo para volver a poner los productos en oferta al mismo precio y afirmar que estás ahorrando más de lo habitual. Entre más pronto investigues tus posibles compras, mejor equipado estarás para tomar decisiones informadas y aprovechar al máximo esta venta.

Consumer Reports también monitoreará todas las ofertas disponibles antes, durante y después del Prime Day. Compararemos los precios de los productos probados por CR con su costo habitual y seguiremos los precios en otros comercios para ayudarte a evitar gastos innecesarios o comprar algo que no funcione bien. También puedes echar un vistazo al Deals Hub de CR para ver las ofertas más recientes y destacadas de Amazon y de otras grandes tiendas antes y durante el gran evento.

Obtén descuentos, recomendaciones de productos y consejos de compra de los expertos de CR. Suscríbete a nuestro boletín ShopSmart.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.