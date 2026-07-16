A Thomas Tuchel se le resbalan las críticas después de la eliminación de Inglaterra: “No me arrepiento de nada”

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó múltiples cuestionamientos sobre el planteamiento de Thomas Tuchel, especialmente después de que su equipo renunciara al balón en la recta final y permitiera la remontada de Argentina.

Pese a las críticas, el estratega alemán dejó claro que no cambiaría las decisiones que tomó durante el encuentro y defendió el desempeño de sus jugadores.

Thomas Tuchel respalda su estrategia pese a la derrota

Después del silbatazo final, Thomas Tuchel aseguró que no tiene motivos para arrepentirse del plan que ejecutó frente a Argentina, aunque reconoció que el desenlace fue doloroso.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”.

La selección inglesa perdió 2-1 tras recibir los goles de Enzo Fernández al minuto 85 y Lautaro Martínez en el 90+2, resultado que clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026.

El técnico reconoce que Inglaterra perdió el control del partido

Para Thomas Tuchel, el punto de quiebre llegó después del gol inglés, cuando el equipo dejó de controlar la posesión y permitió que el rival creciera ofensivamente.

“Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol”.

Tuchel explica los cambios defensivos

El entrenador explicó que las modificaciones buscaron proteger la ventaja, aunque finalmente no dieron el resultado esperado.

“Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”.

El estratega también asumió la responsabilidad por el desenlace: “Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error”.

El técnico destaca el esfuerzo de Inglaterra durante el Mundial

Más allá de la eliminación, Thomas Tuchel resaltó el desgaste físico y las condiciones que enfrentó su equipo a lo largo del Mundial 2026.

El entrenador destacó que el grupo recorrió largas distancias, disputó encuentros en diferentes sedes de Estados Unidos y México, además de adaptarse a escenarios con distintas condiciones climáticas y de altitud.

Inglaterra piensa en Francia y en la Eurocopa 2028

Aunque la posibilidad de pelear por el título terminó, Inglaterra todavía disputará el partido por el tercer lugar frente a Francia, un compromiso que, reconoció el propio entrenador, ningún futbolista desea disputar.

“Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar la Copa del Mundo. Tendremos un día menos para recuperarnos, pero lo afrontaremos con total profesionalidad”.

Finalmente, Thomas Tuchel dejó claro que ya mira hacia el siguiente gran objetivo con la selección inglesa.

“Seguiremos adelante con nuestro contrato hasta la Eurocopa en casa, y tengo muchas ganas de afrontarlo, aunque ahora mismo sea difícil mirar tan adelante”, señaló el estratega, cuyo vínculo con Inglaterra se mantiene hasta la Eurocopa 2028, que se celebrará en Wembley.

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