Harry Kane llora la eliminación de Inglaterra: “Duele cuando lo tienes tan cerca”

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó un profundo golpe en el plantel británico. Después de caer 2-1 ante Argentina con dos goles en los minutos finales, Harry Kane admitió la frustración de quedarse a un paso de disputar la final de la Copa del Mundo.

El capitán de los Tres Leones reconoció que el vestidor quedó afectado por la forma en la que se escapó el resultado, luego de tener la ventaja durante gran parte del segundo tiempo.

Harry Kane admite el dolor por quedarse a un paso de la final

Al término del encuentro, Harry Kane no ocultó la decepción que dejó la derrota frente a Argentina, especialmente por lo cerca que estuvo Inglaterra de conseguir el boleto a la final.

“Cuando estás tan cerca, a poco más de diez minutos, y se te escapa de las manos de esa manera… obviamente duele”, dijo.

El delantero aseguró que el grupo aún intenta asimilar lo ocurrido: “Está devastado” el equipo, afirmó el capitán, quien añadió que ahora cada jugador deberá procesar la eliminación a su manera, prosiguió.

También dedicó unas palabras a la afición inglesa: “Sabemos lo mucho que significaba para ellos llegar a la final”, acotó.

We are completely heartbroken that our dream ends here, but so proud of this group, our staff and you ? our amazing fans.



Your support in North America and back home has been nothing short of incredible. Thank you. pic.twitter.com/06KEKKUaLh — England (@England) July 15, 2026

Kane explica por qué Inglaterra perdió el control del partido

Después de abrir el marcador, Inglaterra cedió terreno y permitió que Argentina creciera en el encuentro, situación que terminó reflejándose en el marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Sobre ese cambio en el desarrollo del partido, Harry Kane explicó: “Marcamos y merecíamos estar por delante. Y luego, por una razón u otra, nos costó tener el balón, nos costó presionar y simplemente les permitimos generar más inercia y generar más peligro en nuestro último tercio. Sí, es una mentalidad normal intentar aguantar y aferrarse a la ventaja de un gol”.

Sin embargo, evitó señalar si el planteamiento fue el correcto: “No es tiempo” para hablar sobre si el cambio táctico fue acertado, acotó.

El futuro de Harry Kane con Inglaterra sigue abierto

A sus casi 33 años, Harry Kane también fue cuestionado sobre su continuidad con la selección inglesa, aunque prefirió no adelantarse a tomar decisiones.

El delantero explicó que vive su carrera temporada a temporada y dejó claro que representar a Inglaterra continúa siendo un privilegio.

Kane reconoce que Inglaterra sigue cerca, pero sin dar el paso definitivo

El atacante del conjunto inglés lamentó que el equipo volviera a quedarse en las puertas de una final internacional y reconoció que todavía falta dar ese salto definitivo en los momentos clave.

“Otra semifinal. Siempre hablamos de llamar a la puerta. Estamos cerca. Solo nos falta encontrar esa pieza que nos falta en la fase final del torneo”, sostuvo.

Con seis goles en el Mundial 2026, Harry Kane fue uno de los futbolistas más destacados de Inglaterra, aunque esta vez su actuación no fue suficiente para evitar una eliminación que dejó al conjunto inglés sin la posibilidad de disputar el título frente a España.

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