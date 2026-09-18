Millwall vs. West Ham United, el partido que inspiró ‘Hooligans’, regresa tras 14 años

Más de 400 policías estarán desplegados este sábado en los alrededores de The Den para el regreso del enfrentamiento entre Millwall y West Ham United, un partido considerado de alto riesgo por la policía metropolitana de Londres. El encuentro, correspondiente a la octava fecha del Championship, comenzará a las 12:30, hora inglesa.

As with any fixture, the Sporting Events Act 1985 is in place, which means entering or attempting to enter a ground while intoxicated is strictly prohibited. A Section 35 dispersal order will also be in place, allowing officers to remove anyone causing disorder. It will cover? pic.twitter.com/MvZnSp7FEi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 17, 2026

La dimensión del operativo refleja los antecedentes que acompañan a este duelo. Un partido habitual de la Segunda División inglesa suele requerir entre 60 y 150 agentes, mientras que para esta ocasión las autoridades londinenses multiplicarán esa presencia ante el regreso de una rivalidad que llevaba 14 años sin disputarse.

“Queremos que los aficionados disfruten del partido con seguridad y hemos trabajado con ambos equipos para que esto pase. Como con cualquier parte, como está estipulado en la ley de eventos deportivos, entrar a un estadio en estado de embriaguez está prohibido. Además, se aplicará la ley y los policías tendrán permitido expulsar a cualquier persona que cause disturbios”, dijo la policía en un comunicado.

El partido tendrá además un componente histórico: será el número 100 entre ambos clubes. Millwall y West Ham no se enfrentan desde el 4 de febrero de 2012, cuando los Hammers se impusieron 2-1, también en el Championship.

Heading over the River ? pic.twitter.com/hFPQA1Bv8H — West Ham United (@WestHam) September 18, 2026

En lo deportivo, el historial favorece ligeramente a Millwall. Los Lions acumulan 38 victorias, mientras que West Ham suma 34 y se registran 27 empates.

Una rivalidad marcada por la violencia y la historia obrera de Londres

La enemistad entre ambos clubes comenzó mucho antes de los episodios que convirtieron al Dockers’ Derby en uno de los enfrentamientos más temidos del fútbol inglés. Millwall nació en 1885 en Isle of Dogs y estuvo relacionado con los estibadores de Londres. West Ham, fundado diez años después bajo el nombre de Thames Ironworks, quedó vinculado con los trabajadores de la industria metalúrgica y la construcción de barcos.

Los dos clubes surgieron en East End, separados por menos de cinco kilómetros y con el río Támesis entre sus territorios. Sus comunidades obreras compartían una actividad económica vinculada al transporte marítimo, pero competían por contratos a lo largo del río. Esa disputa contribuyó a convertir a los equipos en símbolos de pertenencia para sus respectivos trabajadores.

Las diferencias se hicieron todavía más profundas durante distintos períodos de crisis laboral. En la huelga general de los años 60, los estibadores vinculados a Millwall apoyaron el paro y reclamaron que otros sectores se sumaran, mientras los trabajadores relacionados con West Ham continuaron trabajando.

Durante las décadas de 1970 y 1980, la rivalidad quedó asociada a la cultura hooligan. En ese período aparecieron la InterCity Firm, relacionada con West Ham, y los Bushwackers, vinculados con Millwall. Los enfrentamientos entre ambas facciones dejaron también víctimas mortales.

En 1976, un simpatizante de Millwall murió después de un enfrentamiento con seguidores de West Ham en la estación New Cross. Ocho años más tarde, Terry Burns, un aficionado de los Hammers de 19 años, fue asesinado a puñaladas durante otra confrontación.

La rivalidad incluso llegó al cine en 2005 con Green Street Hooligans, película dirigida por Lexi Alexander que aborda el mundo de las peleas callejeras y los códigos entre hinchadas inglesas.

?u film öyle bir film ki, 14 y?l sonra kar??la?acak olan Millwall ve West Ham maç?n?, daha oynanmadan dünya gündemine oturttu.



Böyle bir film Türkiye’de hâlâ neden çekilmedi, gerçekten akl?m alm?yor? pic.twitter.com/ctgYn6YjbE — Turkish Ultras (@UltrasTurkish) September 18, 2026

El episodio más reciente de violencia citado ocurrió en 2009, durante un partido de la Copa de la Liga disputado en Upton Park. Hubo invasiones de campo, enfrentamientos en los alrededores del estadio, varios heridos y un aficionado de Millwall apuñalado. El encuentro tuvo que ser detenido en tres ocasiones.

Ahora, 14 años después del último enfrentamiento, ambos clubes volverán a encontrarse en The Den. Millwall llega tras un comienzo irregular, con 10 puntos y ubicado en el décimo lugar, además de varias lesiones. West Ham, recién descendido de la máxima categoría, suma 14 unidades y figura entre los líderes del Championship.

La policía metropolitana ha clasificado el partido como categoría C, correspondiente a un alto riesgo de desorden. El operativo buscará que el centésimo capítulo del Dockers’ Derby se desarrolle sin repetir los episodios que marcaron su historia.

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