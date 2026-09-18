Cristiano Ronaldo sigue firme en las convocatorias de Portugal

A diferencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo si sigue firme en el camino de la selección de Portugal. El delantero del Al Nassr consiguió su primera convocatoria al conjunto portugués tras el Mundial de 2026. El seleccionador Jorge Jesus puso los puntos claros en la inclusión de CR7.

Cristiano Ronaldo forma parte de la lista de convocados por Jorge Jesus para el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA. Esta es la primera convocatoria de Jorge Jesus en su naciente proyecto. Roberto Martínez abandonó el cargo tras el Mundial.

??? BREAKING: Cristiano Ronaldo will continue with Portugal national team! ?



He’s been called up for the upcoming games by new head coach Jorge Jesus. pic.twitter.com/Lujp43GTkf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

En una rueda de prensa en el complejo Ciudad de Fútbol en Oeiras, Lisboa, Jorge Jesus explicó las razones por la que convocó a Cristiano Ronaldo. El seleccionador de Portugal aclaró que no se siente presionado por convocarlo. Todo dependerá del rendimiento de CR7.

“Cris es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no, no juega (…) ¿Tiene un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que (Cristiano) es diferente de los demás, eso sí”, dijo el seleccionador.

Portugal es el actual monarca de la Liga de Naciones de la UEFA. El primer partido de los lusos será el 24 de septiembre ante la selección de Gales. Este partido será desarrollado en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

El 27 de septiembre tendrán otro encuentro. En condición de visitante, Portugal se enfrentará a la selección de Noruega de Erling Haaland. Este duelo se jugará en el Ullevaal Stadion de Oslo.

El jueves 1 de octubre se enfrentarán a Dinamarca en el Parken Stadium (también conocido como Parken Copenhague), y tres días más tarde volverán a medirse a Noruega, pero esta vez como locales en el Estádio do Dragão de Porto.

Lista de convocados de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona/ESP), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nuno Tavares (Lazio/ITA), Nuno Mendes (PSG/FRA), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Rúben Dias (Manchester City/ING), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United/ING), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG/FRA), Rúben Neves (Al Hilal/KSA), Vitinha (PSG/FRA), Bernardo Silva (Real Madrid/ESP).

Delanteros: Fábio Silva (Borussia Dortmund/GER), Francisco Trincão (Al Ahli/KSA), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Gonçalo Ramos (Milan/ITA), João Félix (Al Nassr/KSA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Rafael Leão (Galatasaray/TUR) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).

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