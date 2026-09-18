Harry Kane bate récord al alcanzar los 100 goles con el Bayern Múnich

Harry Kane convirtió una noche histórica en una goleada del Bayern Múnich. El delantero inglés marcó dos tantos en el triunfo por 7-0 ante el Union Berlín y se convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó los 100 goles en la Bundesliga, una marca que consiguió en apenas 99 partidos.

El atacante llegó al centenar desde el punto penalti, en el minuto 39, cuando amplió a 3-0 la ventaja del conjunto bávaro antes del descanso. En la segunda mitad volvió a aparecer, esta vez con un remate de cabeza tras un centro de Michael Olise, para establecer el cuarto gol del encuentro y elevar su cuenta personal a 101 anotaciones en el campeonato alemán.

Kane superó así el registro que pertenecía a Dieter Müller, quien había necesitado 123 partidos para llegar a los 100 goles durante su etapa con el Cologne en la década de 1970. El inglés, de 33 años, alcanzó la cifra en 24 encuentros menos.

La actuación del delantero se produjo en una jornada en la que el Bayern recuperó contundencia después de dos presentaciones poco convincentes frente a equipos recién ascendidos. El equipo había empatado sin goles contra el Schalke y vencido por 2-1 al Elversberg, resultados que habían dejado algunas dudas en el comienzo del torneo.

?? ¡¡FIESTA BÁVARA DEL BAYERN!!



?? Bayern Múnich aplastó 7-0 al Unión Berlín en una exhibición encabezada por el gol 100 de Harry Kane y el hat-trick de Michael Olise.



? Revive las mejores acciones del encuentro ?#BundesligaTelemundo pic.twitter.com/ycVRQNfoHQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 18, 2026

Olise completa su triplete en una noche de dominio bávaro

El Bayern controló el partido desde los primeros minutos y mantuvo al Union Berlín replegado durante buena parte del primer tiempo. Aunque el conjunto visitante consiguió resistir inicialmente los ataques, la presión local terminó transformándose en goles.

Jamal Musiala abrió el marcador en el minuto 18 con un disparo cruzado desde fuera del área, después de recibir un pase de Alphonso Davies. La jugada había comenzado con una recuperación de Aleksandar Pavlovic, en una muestra del dominio que ejerció el Bayern sobre la posesión.

Antes del primer gol, Michael Olise ya había tenido dos intentos, aunque uno fue demasiado centrado y el otro terminó por encima de la portería. Más tarde, el arquero Friedrich Rönnow evitó el tanto de Jonathan Tah con una intervención a corta distancia y también respondió ante un remate de Olise.

El segundo gol llegó desde el penalti que Olise provocó al recibir una falta dentro del área. Kane asumió la responsabilidad y convirtió el lanzamiento para alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. Cuatro minutos después, el propio Olise marcó el 3-0 con un disparo colocado a la escuadra desde fuera del área, tras una acción en la que Musiala recuperó la pelota después de un tiro libre ejecutado por Joshua Kimmich.

El Union Berlín intentó reaccionar al comienzo del segundo tiempo. Haberer y Rothe generaron dos ocasiones claras, pero Manuel Neuer respondió con buenas atajadas. Poco después, Kane volvió a castigar a la defensa visitante con su cabezazo del minuto 54.

Ein ?????????? ???????? für einen ganz besonderen Spieler! ??? pic.twitter.com/di2pFlzw8q — FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2026

El quinto tanto fue obra de Ismael Saibari. Olise se encargó de cerrar la goleada con dos goles más: en el sexto recibió un pase de Tom Bishof, regateó a Rönnow y definió con el arco vacío; para el séptimo, sacó un potente disparo desde fuera del área.

Con el resultado, el Bayern llegó a 10 puntos después de cuatro jornadas de la Bundesliga.

Sigue leyendo:

· Thomas Tuchel revela que el partido contra México importó mucho más que el de Argentina

· Millwall vs. West Ham United, el partido que inspiró ‘Hooligans’, regresa tras 14 años

· Fabián Ruiz siente que tiene un factor a su favor en la lucha por el Balón de Oro