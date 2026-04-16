Director de la Oficina de Administración y Presupuesto se negó a revelar el costo de la guerra en Irán

Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB), se rehusó a responder al cuestionamiento emitido por el senador demócrata Jeff Merkley con respecto a la cantidad de dinero gastado por el gobierno federal en la guerra declarada en contra de Irán.

Durante una audiencia celebrada en Washington, el legislador por Oregón preguntó si la administración Trump ha gastado $50 mil millones de dólares en el conflicto desde el 28 de febrero cuando comenzó a bombardear varios puntos en Teherán, esto de acuerdo algunos informes dados a conocer por la prensa.

“No quisiera hacer ninguna afirmación al respecto en este momento”, expresó Vought.

Acto seguido, Merkley definió a la respuesta del responsable de la OMB como desalentadora.

“Esperaba que tuvieras cifras bastante buenas al respecto, así que estoy un poco decepcionado con esa respuesta”, subrayó.

El funcionario neoyorquino también evitó confirmar si se tenía contemplando solicitar entre $80,000 y $100,000 millones de dólares para continuar financiando más operaciones militares para someter a la República Islámica a firmar un acuerdo donde se comprometa a abandonar su programa de enriquecimiento de uranio, razón por la cual inició la guerra en su contra.

“Si formaras parte del Departamento de Guerra, estos costos fluctuarían según el día. Por lo tanto, creo que es difícil darte un costo promedio”, argumentó.

El senador demócrata Jeff Merkley se mostró decepcionado por la posición asumida por el gobierno para indicar cuánto dinero lleva gastado en la guerra en Irán. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Aunque en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2027, la Casa Blanca solicitó $1.5 mil millones de dólares para gastos de defensa, en dicho rubro no se contempla el monto destinado al conflicto bélico en el que actualmente participa Estados Unidos en Medio Oriente.

“Estamos preparando un presupuesto suplementario para el Congreso para cubrir necesidades adicionales. Estamos en pleno proceso de revisión. Parte de ello se debe a la duración de la guerra… y parte a la posibilidad de que algunos rubros correspondan al año fiscal 2026 o 2027”, enfatizó Russell Vought.

El punto continúa sin cuadrar es que una guerra proyectada para concluir en cuestión de días ya se prolongó siete semanas sin que se vislumbre todavía en el horizonte un posible final generando para Estados Unidos una millonaria deuda y para el resto del mundo una crisis energética y financiera sin precedente.

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