Más de $11,300 millones de dólares gastó el Pentágono en los primeros seis días de guerra en Irán

Durante una sesión informativa a puerta cerrada en el Capitolio, funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores que el costo estimado del conflicto bélico en que Estados Unidos se involucró al bombardear Irán superó los $11,300 millones de dólares en los primeros seis días de dicha operación.

Ya han pasado 12 días desde el 28 de febrero, cuando Donald Trump ordenó comenzar a lanzar todo un arsenal sobre distintos puntos de la República Islámica de Irán.

Para justificar un segundo ataque en menos de ocho meses, el presidente estadounidense denunció que los líderes iraníes nunca mostraron un interés verdadero para comprometerse a interrumpir su programa de enriquecimiento de uranio, lo cual despertaba desconfianza y hasta temor de que pretendieran crear armas destructivas utilizando dicho elemento.

De ahí la decisión de aniquilar a la cúpula del denominado régimen empezando por el ayatolá Ali Jameneí, su líder supremo.

A pesar de que se manejo la tesis de acabar con los iraníes rijosos en cuestión de horas, el calendario avanza y los gastos militares estadounidenses continúan incrementándose sin proyectarse a corto plazo el final de un conflicto cuya factura ya resulta multimillonaria.

Citando haber consultado a fuentes cercanas al Pentágono, cuya identidad se comprometieron a mantener en resguardo, los periódicos The New York Times y The Washington Post coincidieron en ser los primeros medios informativos en ofrecer un desglose del dinero gastado al inicio de denominada Operación Furia Épica.

Al Pentágono se le están elevando los costos de operación en Irán sin encontrarle todavía un final al conflicto bélico en marcha. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

De entrada, se habla de un informe citando que, durante las primeras 100 horas de ofensiva militar en Irán se gastaron cerca de $3,700 millones de dólares.

Ahora bien, si dicha cantidad se divide en días, la cifra indica poco más de $891.4 millones de dólares.

Después se indica que los primeros dos días bombardeos costaron alrededor de $5,600 millones de dólares en municiones.

En contraparte, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, emitió un mensaje donde señaló que “se han atacado más de 5,500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos”.

El punto es que el calendario pareciera haberse desfazado para los objetivos establecidos por la cúpula del ejército estadounidense de obtener la rendición de los iraníes.

El riesgo implícito de continuar derrochando dinero en un momento complejo para la economía estadounidense, tratando de evitar un alza en la inflación e impulsando el aletargado crecimiento de las finanzas, podría convertirse en el talón de Aquiles del gobierno federal si la guerra se extiende todavía más.

