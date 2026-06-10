Más del 50% de los estadounidenses temen que la IA los pueda dejar sin trabajo, según encuesta de Ipsos

Las recientes grandes olas de despidos, especialmente en los sectores tecnológicos, ante el aumento de la inversión en inteligencia artificial para los procesos operacionales, están creando fuerte temor entre los estadounidenses, quienes creen que la integración de estos nuevos sistemas pueda dejarlos sin empleo.

De acuerdo con los resultados de una encuesta llevada a cabo por Reuters e Ipsos, revela que más del 50% de los estadounidenses encuestados temen que la IA pueda quitarles los trabajos a ellos o a algún miembro de su familia, en comparación con el 37% a quien no le preocupan los nuevos sistemas en el área laboral y el 10% que prefirió no responder.

Según el informe, las respuestas de la encuesta también fueron bastante uniformes en cuanto a profesión, nivel educativo, edad y género; no obstante, los graduados universitarios mostraron mayor nivel de preocupación al tiempo que reportaron ser quienes mayor uso le dan a la IA, en comparación con quienes no cuentan con un nivel académico superior.

El análisis de Ipsos detalló que un 50% de los graduados universitarios usan la inteligencia con regularidad, a diferencia del 34% de las personas sin títulos profesionales que no la emplean.

En los últimos años, la IA ha estado ganando terreno en las grandes corporaciones, ya que, entre otras cosas, disminuye los costos de producción, automatiza y agiliza los procesos operativos.

Entre las grandes empresas del sector tecnológico que han anunciado despidos por IA este año está Meta con 8,000 despidos por desarrollo de IA, Oracle con 30,000 despidos por infraestructura en IA, Microsoft con 8,750 despidos por servidores de IA, eBay con 800 despidos por e-commerce automatizado, entre otros.

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