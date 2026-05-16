Comcast pagará hasta $10,000 a clientes de Xfinity por exponer su información personal

Millones de clientes de Xfinity en Estados Unidos podrían acceder a una compensación económica luego de que Comcast aceptara un acuerdo millonario por una filtración de datos ocurrida en 2023. La empresa de telecomunicaciones enfrenta una demanda colectiva relacionada con un incidente de ciberseguridad que dejó expuesta información personal sensible de usuarios actuales y anteriores del servicio.

El acuerdo contempla un fondo de $117.5 millones de dólares y permitirá que ciertas personas afectadas soliciten pagos de hasta $10,000 dólares, dependiendo de las pérdidas que puedan demostrar. La medida ya abrió oficialmente el proceso de reclamaciones y muchos de los clientes de Comcast ya comenzaron a recibir notificaciones sobre el incidente.

La demanda colectiva sostiene que Comcast “no protegió adecuadamente la información personal” y que mantenía “medidas de seguridad de datos inadecuadas”. Aunque la compañía negó haber actuado de manera incorrecta, decidió llegar a un acuerdo económico para resolver el caso sin continuar con un juicio.

De acuerdo con la notificación enviada por Comcast a los clientes afectados, la información comprometida durante el ataque cibernético incluía:

Nombres de usuario .

. Contraseñas.

Datos de contacto.

Fechas de nacimiento.

Los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.

¿Quiénes pueden recibir dinero del acuerdo de Comcast?

No todos los clientes de Xfinity califican automáticamente para recibir un pago. El acuerdo está dirigido únicamente a las personas cuya información personal fue presuntamente expuesta durante la filtración registrada en octubre de 2023.

Según el portal oficial del acuerdo, forman parte de la demanda colectiva quienes recibieron una notificación de Comcast en diciembre de 2023 informándoles que sus datos pudieron haber sido comprometidos.

Esto significa que tanto clientes actuales como antiguos usuarios del servicio podrían presentar una reclamación, siempre y cuando hayan recibido ese aviso relacionado con la brecha de seguridad.

¿Cuánto dinero podrían recibir los afectados?

El monto máximo disponible para ciertos consumidores es de hasta $10,000 dólares. Sin embargo, esta cantidad no será automática ni igual para todos.

Las personas elegibles deberán presentar evidencia de pérdidas económicas relacionadas con la filtración de datos. Esto incluye gastos de bolsillo documentados o tiempo perdido derivado del incidente, por ejemplo, costos asociados con robo de identidad, monitoreo de crédito o problemas financieros provocados por el acceso no autorizado a su información.

El sitio del acuerdo también aclara que la cantidad final dependerá del número total de reclamaciones aprobadas y del dinero disponible en el fondo de compensación.

Las personas afectadas que no quieran presentar documentos o pruebas de pérdidas económicas todavía pueden optar por una compensación alternativa en efectivo. En este caso, el pago estimado sería de $50 dólares por persona. Sin embargo, esa cifra podría cambiar dependiendo del número total de reclamantes que participen en el acuerdo.

La fecha límite para presentar reclamaciones por pérdidas económicas es el 14 de agosto.

¿Cuándo comenzarán a enviarse los pagos?

Antes de que Comcast distribuya el dinero, el acuerdo todavía debe recibir aprobación judicial definitiva. La audiencia final está programada para el 7 de julio. Una vez completado ese proceso, comenzarán a emitirse los pagos para quienes presentaron reclamaciones válidas dentro de las fechas establecidas.

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