Peligrosa ola de calor llega al sur de California 

Sentados en el pasto y recargados contra una pared que les proporcionaba un poco de sombra, Tomás Tirso y Honorato Miramontes, de Zacatecas, tomaban un descanso y, a la vez, almorzaban bajo una temperatura superior a los 80 grados.

Tomás, con más de 25 años de experiencia en construcción, y Honorato saben lo importante que es proteger su salud e integridad cuando se tiene que trabajar al aire libre, especialmente en condiciones de calor extremo.

“Yo le recomiendo a la gente que tome mucha agua”, dijo. “Por ley, los trabajadores pueden tomar un descanso de 10 a 15 minutos cuando el calor arrecia”.

Honorato Miramontes y Tomás Tirso, trabajadores de la construcción, toman un descanso. Crédito: Impremedia

Honorato Miramontes, también enfatiza la necesidad de protección y descanso obligatorio para evitar el agotamiento por el calor. Ambos llevan consigo suficiente agua para beber durante la jornada laboral y protegen la cabeza con un casco.

“Estas medidas son esenciales para prevenir accidentes laborales”, dijo, a sabiendas de la peligrosa ola de calor que llega esta semana al sur de California.

“En efecto, las temperaturas van a aumentar gradualmente durante los próximos días y alcanzarán su punto máximo el miércoles y el jueves”, dijo a La Opinión, Carol Ciliberti, experta del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Lo que nos espera

“Hemos emitido una advertencia de calor extremo vigente desde el martes hasta el jueves”, dijo Ciliberti. “El miércoles sería el día más caluroso, con una temperatura máxima de 93 °F en el centro de Los Ángeles”.

Ciliberti pronosticó que el calor podría comenzar a descender, a partir del jueves, antes de establecerse a niveles más normales para la temporada de verano, de cara al próximo fin de semana.

La experta subrayó los peligros de trabajar al aire libre en estas condiciones.

“Es una situación muy peligrosa; una alerta de calor extremo significa, básicamente, que resulta muy difícil refrescarse”, manifestó. “Las personas que trabajan durante las horas de más calor corren un riesgo considerable debido a estas temperaturas inusualmente altas”.

Enfatizó que, si bien la situación no será tan grave como en las zonas del interior, la gente que vive en la ciudad no está acostumbrada a este tipo de clima, por lo que recomendó tomar ciertas precauciones: hacer pausas a la sombra, usar ropa de colores claros y estar pendientes unos de otros.

“Si trabajan en equipo, es importante vigilar cómo se encuentran los demás y procurar hacer descansos frecuentes”, aconsejó. “Y, si alguien empieza a sentirse mal, hay que buscar la manera de llevarlo a un lugar con aire acondicionado.

Asimismo, recomendó encarecidamente a quienes viajan con niños o mascotas que no los dejen dentro de los vehículos, ni siquiera con el aire acondicionado encendido.

Evitan el bochorno de calor

Cerca de la calle Boyle y la avenida César Chávez, Yolanda Ruiz, de 63 años, colocó un parasol para su puesto de venta de tamales, champurrado, jugos de naranja y burritos.

“Yo no puedo tomar mucha agua por una enfermedad que tengo, pero me cubro la cabeza con un sombrero para que no me vaya a dar un golpe de calor”, dijo.

Yolanda Ruiz, de 63 años, colocó un parasol en su puesto de venta de tamales para cubrirse de los rayos solares. Crédito: Impremedia

A un lado de ella, la señora Delia Salgado, vendedora de empanadas de piña y fresa, café de olla y burritos de ejote con huevo, entre otros artículos, también se protegía con una sombrilla gigante.

“Se siente el bochorno de calor”, dijo.

El bochorno de calor es la sensación de sofocación, pesadez y asfixia en el ambiente.

La experta del NWS agregó que, si bien los riesgos para quienes trabajan al aire libre son reales, todos necesitan tener mucha agua a mano y que lo ideal es llevar una nevera portátil con hielo para tener agua bien fría, y quizás alguna bebida como Gatorade o algo que reponga electrolitos.

“Deben tratar de usar ropa ligera y holgada y, definitivamente, sombreros. Es fundamental hacer pausas frecuentes a la sombra y, si es posible, programar las tareas más pesadas para la primera hora de la mañana o hacia el final de la tarde, cuando empieza a refrescar”, informó.

María de Aquino llevaba ropa holgada y deportiva mientras se ejercitaba en el histórico Parque Hollenbeck de Boyle Heights.

“Intento venir cuando han bajado los rayos del sol”, dijo la ama de casa de 39 años. “Vengo a hacer ejercicio todos los días y le doy cuatro vueltas al parque; además me gusta mirar al lago y a los patos”,

Tras hacer su rutina en el parque, señaló que en casa prende el ventilador por poco tiempo, “porque luego el bill [la factura] llega muy caro”.

En ese mismo lugar, Víctor Serrano de 24 años realizaba su caminata regular.

“Mi meta es perder peso; ha sido difícil, pero sé que lo voy a lograr”, subrayó.

Por su parte, Richard Navarrete, quien se definió como “un joven de 64 años”, paseaba con sus dos perritas chihuahua, “Sister”, de cinco años, y “Baby”, de siete.

“No se siente mucho el calor todavía”, dijo cuando eran las 12:00 del mediodía y el termómetro marcaba 82 grados Fahrenheit.

A quien también le corresponde trabajar en la calle todos los días es a la poblana Celia Anaya, dueña de “Cecy’s Fruits”, cuyo negocio de venta de fruta picada se localiza en las inmediaciones de la avenida Soto y el bulevar César Chávez.

Celia Anaya, propietaria de “Cecy’s Fruits” y su hijo Roberto, quien le ayuda en la venta de frutas en la calle.

Crédito: Impremedia

“Hoy está medio nubladito, pero se siente caliente el día”, dijo la vendedora ambulante, a quien su hijo Roberto, de 11 años, le ayuda a lavar la fruta y cargar las bolsas de hielo para mantener frescos los cocos, sandias y piñas. “Yo trato de mantenerme hidratada siempre, porque el calor a veces está canijo”.

Consejos de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) recomienda buscar lugares con aire acondicionado durante las horas pico de calor y beber agua constantemente. Evite el sol directo entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. y no confíe únicamente en los ventiladores para refrescarse.

Para protegerse de las altas temperaturas y evitar padecimientos como el golpe de calor, el condado sugiere seguir estas medidas:

Encuentre alivio: Si no tiene aire acondicionado en casa, visite espacios públicos como bibliotecas, centros comerciales o los Centros de Enfriamiento del Condado de Los Ángeles.

Manténgase hidratado: Beba abundante agua fresca durante todo el día, antes de sentir sed. Evite el consumo excesivo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Vístase adecuadamente: Utilice ropa ligera, holgada y de colores claros. Si debe salir, protéjase con un sombrero de ala ancha y protector solar.

Cuide a los más vulnerables: esté atento a los niños pequeños, a los adultos mayores de 65 años, a las personas con enfermedades crónicas y a sus mascotas. Nunca deje a niños o animales solos en el interior de un vehículo estacionado.

Ajuste su rutina: Limite la actividad física intensa al aire libre y reprograme sus ejercicios para las primeras horas de la mañana o el atardecer.

Para encontrar un centro de enfriamiento cercano de forma inmediata o solicitar asistencia adicional, puede llamar a la línea de ayuda gratuita marcando el 2-1-1 o ingresar al portal www.Ready LA County

Predicciones de los meteorólogos

Un aviso de calor menos severo estará vigente hasta el jueves a las 8 p. m. para las playas del condado de Los Ángeles y las colinas de Palos Verdes; sin embargo, algunas de esas zonas costeras podrían registrar temperaturas de entre 85 y 105 grados (aprox. 29 a 40 °C), siendo “más altas el miércoles y en las zonas del interior”, según el NWS.

Los meteorólogos también señalaron que la “combinación de condiciones cálidas y moderadamente secas con vientos racheados provenientes del mar” estaba generando un alto riesgo de incendio en el interior, y que es posible que se presenten “condiciones críticas de riesgo de incendio” el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana en dichas zonas.

También se emitirá una advertencia por calor extremo para las zonas del interior del condado de Orange a partir del miércoles a las 10 a. m. hasta el jueves a las 8 p. m., mientras que durante el mismo periodo habrá un aviso de calor para las zonas costeras de dicho condado.

Se espera que las temperaturas máximas alcancen cifras de tres dígitos (100 grados o más) en partes de los valles de San Fernando, Santa Clarita y el Valle del Antílope el miércoles y el jueves, siendo el miércoles el día en que probablemente se registren las temperaturas más altas.

Los meteorólogos pronostican máximas de 87 y 91 grados (aprox. 30 y 33 °C) en el centro de Los Ángeles para el miércoles y el jueves. En Lancaster, las temperaturas máximas alcanzarán los 103 y 100 grados, mientras que en Van Nuys se esperan máximas de 101 y 95 grados a mediados de la semana.

Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán generalmente entre los 65 y 70 grados Fahrenheit, manteniéndose alrededor de los 75 grados en el Valle de Antílope.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) añadió que la humedad monzónica aumentará la sensación de incomodidad, lo que traerá consigo la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas cada día, con mayor probabilidad en las zonas montañosas.