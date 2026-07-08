Gael, el bebé que nació entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

En medio de la devastación que dejó el doble terremoto que sacudió la costa norte de Venezuela, una historia de vida ha conmovido al país y al mundo. Gael Jesús nació en un refugio improvisado, entre los escombros y el caos, apenas horas después de los sismos que destruyeron viviendas y dejaron miles de víctimas.

Su madre, Eliana García, de 19 años, tenía previsto dar a luz mediante una cesárea días después. Sin embargo, la emergencia cambió por completo sus planes. Durante la madrugada, mientras buscaba refugio junto a su familia tras el colapso de varios edificios, comenzó el trabajo de parto.

Sin acceso a un hospital y rodeada de destrucción, familiares y voluntarios improvisaron una sala de parto utilizando una sábana como camilla. Minutos después nació Gael, quien llegó al mundo sano pese a las difíciles condiciones en las que ocurrió el alumbramiento, según informó AFP.

Tras el nacimiento, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados a un centro médico, donde recibieron atención y permanecen estables. Médicos señalaron que el bebé no presentó complicaciones, a pesar del contexto extremo en el que nació.

La historia ha recorrido rápidamente las redes sociales y los medios internacionales, convirtiendo a Gael en un símbolo de esperanza para miles de familias afectadas por la tragedia.

Mientras continúan las labores de rescate y atención a los damnificados, el nacimiento del pequeño representa un momento de luz en medio del dolor que atraviesa Venezuela.

El doble terremoto, registrado el 24 de junio, provocó el colapso de cientos de edificaciones, especialmente en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

Desde entonces, equipos de rescate nacionales e internacionales mantienen las labores de búsqueda entre los escombros, mientras las autoridades continúan actualizando el balance de víctimas y daños.

Para la familia de Gael, su llegada no solo marcó el inicio de una nueva vida, sino también un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede abrirse paso.

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