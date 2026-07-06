Venezuela actualiza a 3,535 muertos y más de 16,700 heridos tras terremotos

El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa en aumento. Las autoridades informaron este lunes que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 3,535 personas, mientras que 16,740 resultaron heridas, lo que convierte a la tragedia en el desastre sísmico más letal registrado en el país en más de un siglo.

El nuevo reporte, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, refleja un incremento de 193 muertes respecto al balance divulgado un día antes. En contraste, el número de lesionados permanece sin variaciones, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda, recuperación de cuerpos y atención a los damnificados.

Las autoridades mantienen en 6,462 el número de personas rescatadas desde que ocurrieron los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, que impactaron con segundos de diferencia a Caracas, La Guaira y otros seis estados del norte venezolano. La Guaira sigue siendo la entidad más afectada por la devastación.

El informe oficial señala además que 17,854 personas perdieron sus viviendas, por lo que el Gobierno habilitó 82 campamentos temporales para albergar a las familias afectadas. Asimismo, se reportan 856 edificaciones dañadas, de las cuales 190 colapsaron por completo.

Además, pese a la habilitación de una línea telefónica y una plataforma oficial para reportar desaparecidos, el Gobierno mantiene en 157 el número de personas cuyo paradero sigue sin conocerse. Sin embargo, organizaciones ciudadanas dedicadas a localizar a víctimas aseguran haber recibido más de 30,000 reportes de familiares que aún no logran establecer contacto con sus seres queridos, una diferencia que ha generado cuestionamientos sobre el alcance del registro oficial.

Mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, la emergencia entra en una nueva fase enfocada en la recuperación y reconstrucción. La Organización de las Naciones Unidas ha intensificado la coordinación con las autoridades venezolanas para ampliar la asistencia internacional, al tiempo que varios equipos extranjeros comienzan a retirarse tras concluir las operaciones de búsqueda y rescate.

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