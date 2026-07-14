El británico que sobrevivió al incendio en España en el interior de un auto en llamas mientras su esposa y sus amigos morían

Un británico, cuya esposa y 12 amigos y vecinos se teme que hayan muerto en el reciente incendio forestal en el sur de España, ha contado cómo se separó de ellos mientras las llamas avanzaban rápidamente hacia su casa.

Malcolm Timbrell, de 70 años, y su esposa, Annette Kilgore, de 69, vivían en el pueblo de Bédar, en la provincia de Almería, que fue arrasado por las llamas el jueves pasado por la noche, dejando 13 víctimas mortales.

El sobreviviente, visiblemente afectado, habló con la BBC frente a su casa destruida, situada en lo alto de la ladera.

“Nunca te imaginarías que algo así pudiera pasar”, dice. “Y cuando sucede, y eres el único sobreviviente, te quedas en una situación en la que te preguntas: ‘¿Qué puedo hacer?'”.

“Annette era una persona tan alegre y extrovertida”, describe Malcolm a su pareja, con la que llevaba 17 años. “Hemos tenido una vida maravillosa juntos, y ahora se acabó”.

El incendio forestal del jueves es uno de los más mortíferos de la historia de España. Se propagó rápidamente, arrasando Bédar, lo que obligó a Malcolm, Annette y a sus amigos a tomar la rápida decisión de huir.

Cuando las llamas, avivadas por los fuertes vientos, se acercaron a su propiedad el jueves, la pareja y sus vecinos decidieron intentar escapar en auto.

Reuters: En la zona quedaron vehículos calcinados.

BBC: La casa de Malcolm y Annette en Bédar.

El error de volver

Pero Malcolm optó por regresar a casa para buscar a sus gatos, Charlie y Lilly.

“Si hubiéramos hecho lo sensato y hubiéramos dejado morir a nuestros gatos, ambos estaríamos vivos. Pero cuando tienes animales, no piensas así”, comenta.

Una vez que ambos gatos estuvieron a salvo, Malcolm dice que intentó alcanzar al grupo, pero vio que habían salido de sus vehículos.

“Mi esposa y otros siete amigos y vecinos, a pesar de mis gritos para que no lo hicieran, decidieron que la única manera segura era salir caminando frente al cortafuegos”, dice.

“Posteriormente supe que ese muro cortafuegos se movía a más de 20 kilómetros por hora. No tenían ninguna posibilidad”.

Al encontrarse solo en medio de la caótica situación, Malcolm explica que intentó refugiarse en los autos ahora abandonados: “De los seis vehículos, cuatro de ellos se incendiaron instantáneamente y, a medida que cada uno empezaba a arder, yo retrocedía un auto”, relata.

“Por alguna razón del destino, los dos últimos autos, aunque muy, muy chamuscados y con la pintura ampollada y quemada, resistieron”, añade.

“Y sobreviví dentro del último con un gato”.

Finalmente, las llamas cesaron y Malcolm fue rescatado por los servicios de emergencia.

Sin embargo, posteriormente se descubrieron los cuerpos de ocho personas en un sendero que descendía desde la casa de la pareja.

Todavía se pueden observar cuatro grandes marcas de quemaduras donde se descubrieron cuatro vehículos calcinados.

Las autoridades locales indicaron que se cree que otras cuatro víctimas del incendio, recuperadas en un vehículo con el volante frente al asiento de la derecha, eran británicas.

Aún no se ha identificado a todas las personas fallecidas en el incendio forestal, pero las autoridades españolas informaron que entre las víctimas hay tres británicos y un ciudadano de cada uno de los siguientes países: Francia, Bélgica y España.

Una de ellas era una mujer de 93 años, al parecer británica, que falleció a causa de sus heridas en el hospital el domingo.

Muchos expatriados británicos en el pueblo de Bédar han criticado la falta de un sistema de alerta en el teléfono móvil, pero Malcolm no quiso culpar a nadie.

“Nadie tiene la culpa de esto”

BBC: El devastador incendio forestal dejó tras de sí un paisaje carbonizado.

Las autoridades locales “no tuvieron tiempo de traer los hidroaviones antes del anochecer”, expone, y agrega: “Los helicópteros no pudieron despegar debido al humo”.

Con fuertes vientos, tierra seca y temperaturas altísimas, Malcolm cree que no pudo haber una combinación peor.

“No es culpa de nadie. Nadie tiene la culpa de esto”.

Malcolm afirma sentirse abrumado por el apoyo de amigos de todas las nacionalidades.

Él y Annette se mudaron a España después de muchos años navegando juntos.

Ambos habían perdido previamente a sus parejas a causa de enfermedades terminales y compartían la pasión por viajar y hacer nuevos amigos.

La pareja esperaba pasar sus últimos años juntos en la tranquilidad de la campiña andaluza.

“Aún queda una pequeña chispa de esperanza, aunque sé que se ha encontrado un cadáver abrazando a un gato. Los hechos, fríos y duros, apuntan a los cuerpos que han encontrado”, comenta.

Malcolm dice que la policía local también ha sido de gran ayuda y lo ha mantenido al tanto de su trabajo.

Pero teme lo que sucederá en los próximos días, cuando se dé cuenta de la magnitud de su pérdida.

“Así que ahora solo nos queda esperar la confirmación del ADN. Y después de eso, probablemente me derrumbaré”, admite.

Información adicional de Kostas Kallergis y Juan Domínguez.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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