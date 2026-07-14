Quiénes podrían recibir hasta $2,750 en reembolsos dentro de sus facturas eléctricas

Reducir el costo de la electricidad podría ser más sencillo para miles de familias en Estados Unidos gracias a un nuevo programa que ofrece incentivos económicos para modernizar los hogares con equipos de mayor eficiencia energética. La iniciativa estatal contempla reembolsos de hasta $2,750 dólares para quienes realicen determinadas mejoras, con el objetivo de disminuir el consumo de energía y, al mismo tiempo, aliviar el impacto de las facturas mensuales.

El beneficio está dirigido a residentes y empresas de Hawái, donde el programa estatal de conservación de energía Hawaii Energy presentó esta semana su nuevo plan de reembolsos correspondiente al periodo 2026-2027.

La ayuda estará disponible hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que se agoten los recursos destinados para este programa.

De acuerdo con Hawaii Energy, los reembolsos servirán para cubrir parte del costo de compra e instalación de electrodomésticos y equipos de alta eficiencia energética. Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada, por lo que quienes estén interesados deberán completar el proceso antes de que se termine el presupuesto disponible.

“Para muchos residentes de Hawái, reducir el consumo de energía es una de las formas más efectivas de disminuir los gastos mensuales”, comentó Caroline Carl, directora ejecutiva de Hawaii Energy. “Ya sea para reemplazar un calentador de agua antiguo o para modernizar los equipos de refrigeración, nuestros reembolsos ayudan a que esas inversiones sean más asequibles, de modo que las familias y las empresas puedan empezar a ahorrar antes y seguir beneficiándose de facturas de electricidad más bajas durante los próximos años”.

La cantidad que recibirá cada solicitante dependerá del tipo de mejora que realice en su vivienda o negocio. El incentivo más alto, de hasta $2,750 dólares, está destinado a quienes instalen un calentador de agua solar, una tecnología que reduce considerablemente el consumo eléctrico en los hogares.

Otro de los apoyos más importantes es el reembolso de hasta $1,250 dólares para la instalación de un sistema central de aire acondicionado de alta eficiencia energética. En tanto, quienes únicamente realicen una puesta a punto de su aire acondicionado podrán acceder a un reembolso de $75 dólares.

Según Hawaii Energy, el aire acondicionado puede representar hasta la mitad del consumo eléctrico de una vivienda durante los meses de verano. Además, el calentamiento del agua es otro de los principales gastos de electricidad; por ello, un sistema más eficiente puede reducir la factura eléctrica de un hogar hasta en 40%.

El programa está disponible para los usuarios del servicio eléctrico que viven en las islas de Hawái, Lanai, Maui, Molokai y Oahu. En cambio, los residentes y negocios ubicados en Kauai no son elegibles, debido a que reciben el suministro de electricidad mediante una cooperativa distinta.

Hawaii Energy también informó que las personas de bajos ingresos y quienes viven en comunidades geográficamente remotas podrían acceder a descuentos adicionales para adquirir equipos de bajo consumo energético, aunque estos beneficios dependerán del tipo de proyecto que realicen.

Las personas interesadas en solicitar alguno de estos reembolsos deberán consultar los requisitos y las opciones disponibles directamente con Hawaii Energy, ya que los apoyos se entregarán hasta agotar los fondos asignados para el programa.

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