Final soñada: Argentina por el bicampeonato frente a España

No sabemos si poner por delante esta demostración de entereza, de entrega, que hicieron el equipo argentino para remontar un marcador que tenían adverso o precisamente las condiciones que les puso sobre la mesa Inglaterra, para que este resultado sea un bochorno total para los ingleses. Ricardo López Juárez, estuvo ahí en Atlanta.

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“Aquí en este bellísimo estadio, esta gran ciudad, la verdad qué gran sede fue Atlanta y recibió uno de los grandes partidos del mundial estando en juego el boleto a la final y estando frente a frente nada menos que Argentina e Inglaterra 40 años después de la mano de Dios y el gol del siglo en el estadio Azteca, ese fue el platillo. Hubo gente con la que estuve platicando antes del partido y después del partido, aficionados argentinos, sobre todo, $3,500, $4,000 y $5,000 dólares son los lo que pagaron para estar ahí y todos decían, “Valió, valió el boleto los con los que hablé después del partido, porque les tocó ver una gran remontada de Argentina, su selección y alcanzan otra vez la final. Argentina va de regreso a la final y va a tratar de convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil de 1962″, dijo Ricardo López Juárez.

Agregó que “están a un paso y además venían ellos con mucho sufrimiento, venían con muchos cuestionamientos por el arbitraje que ciertamente pues fueron digamos que fueron los beneficiados de cuestiones arbitrales, pero hoy aquí en el estadio de Atlanta creo que hay que quitar ese sombrero más que criticar a Inglaterra, que sí vamos a tener que hacerlo, pero es quitarse el sombrero, decir, Argentina le puso más, Argentina lo buscó, Argentina vino atrás, hizo los goles, creó muchas oportunidades, asfixió a Inglaterra y muy merecido esta vez sí, la Alvis Celeste consiguió la victoria dos por uno”.

Carlos Miller dijo que “la verdad es que Argentina parecía que llegaba herido a este partido y ahora parece que sale completamente diferente, no. Llegaba pues ahí con muchas complicaciones para llegar a estas instancias. Había enfrentado equipos que a lo mejor no estaban tan a la altura como nosotros suponíamos y había sufrido demasiado y pensábamos que Inglaterra realmente al ser el primer rival de polentas, pues era el que realmente le podía lo podía eliminar después de que a lo mejor no había mostrado su mejor fútbol, pero es un hecho que esta selección de Argentina está acostumbrada a ganar”.

“Es un hecho, tienen las Copas América, el campeonato mundial pasado y ahora pues ahora en la final de verdad va a ser pues una un animal completamente diferente. Ganar Argentina va a ser un tremendo reto para España. Yo sí quiero poner sobre la mesa que me decepcionó bastante el equipo inglés. Tengo que tengo que decir que me quedé con un sabor de boca muy amargo después de ese gol. Inmediatamente después se replegaron, inmediatamente después decidieron meter el camión, como se dice en el argot. Y la verdad es que, para empezar, parece que no vieron ni siquiera los partidos de Argentina de este mundial y que no sabían de verdad con qué tipo de equipos estaban enfrentando, no. Argentina lo único que necesitó fue 15 minutos de brillantez nuevamente para darle la vuelta y salir completamente fortalecidos de este partido. Y bueno, ayer decíamos que España podría ser el gran favorito en la final después de esta demostración de Argentina. Yo la verdad lo dudo bastante”, dijo.

Farándula

Es momento de los espectáculos y Omar Muñoz, editor de La Opinión y que nos trajo muchísima información que nos urge saber.

“Tenemos varias noticias para comentar del mundo del entretenimiento. Vamos a arrancarnos con la primera porque regresa Top Chef en esta nueva temporada que arranca el día martes primero de septiembre a las 7 de la noche, hora del este y en esta ocasión reúne a 20 celebridades que se meten en la cocina para pelear por un premio de nada más y nada menos de $200,000, no regresa Carmen Villalobos como conductora es una de las caras más queridas de la televisión hispana y que el público puede recordar también por telenovelas como Sin Senos No hay Paraíso o El Señor de los Cielos. Y el jurado que va a decidir al ganador de esta temporada está formado por el chef Antonio, el chef Toño, Toño Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, que ya son unas conocidas de este de este formato en diferentes ocasiones, no. Van a ser los encargados de poner a prueba el talento de los participantes”, dijo Omar Muñoz.

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