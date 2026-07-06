La Opinión Hoy: México luchó hasta el último minuto, pero no pudo contra Inglaterra

México no pudo consolidar la superioridad futbolística que mostró durante la mayor parte de los 101 minutos que se jugaron la noche de ayer en el estadio Ciudad de México. Bastaron tres momentos de desconcentración para que Inglaterra lograra hacer valer su jerarquía y terminara imponiéndose por 3 a 2, con lo que la escuadra azteca vio dolorosamente terminado su sueño mundialista.

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La selección de los tres leones viajará a Miami para enfrentar a la sorprendente Noruega, que previamente logró un resultado histórico al eliminar a Brasil por dos goles a uno. Ricardo López Juárez y Ricardo Sánchez Luna estuvieron presentes en el legendario Estadio Azteca y aquí nos comparten sus impresiones del encuentro.

“Queda a relucir sobre todo las carencias que tiene el equipo mexicano. Las había maquillado muy bien con los resultados y con esta racha de victorias, pero hoy ante un conjunto de élite y de más peso como es la selección de Inglaterra salieron a reducir esos detalles, esos 10 centavos por los cuales seguimos sin llegar al peso desafortunadamente”, djio Ricardo Sánchez Luna.

Ricardo López Juárez agregó que “se había advertido que, para avanzar sobre Inglaterra, México tenía que jugar no igual que contra Ecuador, sino mejor. La realidad es que México cometió errores y eso se convirtió en goles para el equipo británico, que, por cierto, empezó muy cómodo el partido y eso genera un poco de inquietud, tocayo, porque contra Ecuador México salió pues a devorarse Ecuador les metió la presión y los ecuatorianos nunca se levantaron de eso. Inglaterra, en cambio muy cómodo en el primer cuarto del partido”.

“Sí, Thomas Tuchel, el entrenador del conjunto inglés, advertía que los primeros 15 a 20 minutos iban a ser los más difíciles porque pensaba que México iba a salir como con la misma intensidad a devorar, a asfixiar al conjunto inglés que además tenía el hándicap de la altura. Sin embargo, Aguirre, una decisión extraña, echa el equipo atrás porque México esperaba en su media cancha, le cede el balón al cuadro inglés y a partir de ahí intentó contragolpear. Y desafortunadamente, cuando el equipo mexicano se hizo del balón y empezaba a poner presión, viene esa jugada desafortunada en la cual se pierde la pelota en una salida del conjunto inglés. Declan Rice arrastra el balón, lo cede a la banda derecha Bukayo, saca, se lleva por velocidad a Jesús Gallardo y mete un muy buen centro que Jude Bellingham aprovechando que no baja el otro lateral. Jorge Sánchez cabecea cómodamente de cabeza y ahí se empieza a escribir la historia con el primer gol de los ingleses”, agregó Ricardo Sánchez Luna .

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