La Opinión Hoy: Messi se convierte en el máximo anotador de los Mundiales

Lo raro en un mundial de fútbol es que la nota más importante del día no la de Leo Messi, que simplemente sigue arrasando con la historia a su paso por este histórico torneo. Argentina aseguró su clasificación y encontró una nueva noche histórica de su capitán en el estadio de Arlington en Texas y tras el encuentro, Messi eligió centrar todo el foco en el rendimiento colectivo y en el valor del resultado antes que en el registro individual que alcanzó, que fueron dos goles más.

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“La verdad que muy muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para para lo que viene. Esto es el mundial, todo partido muy muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado seis puntos y ya”, dijo Messi.

El argentino terminó el encuentro, como les comentaba, con dos anotaciones que le permitieron establecer una nueva referencia histórica en Copas del Mundo. Al mismo tiempo, sus cinco goles en el actual torneo lo colocan también y obviamente como líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Pese al récord alcanzado y al inicio perfecto de la selección al BV Celeste, Messi dejó claro, el recorrido apenas comienza. Esto es pasito a pasito, es largo, es difícil. Así lo consideró el capitán argentino respecto al camino que queda por delante en el mundial.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión, nos trajo sus recomendaciones musicales en Dale Play.

“Aunque debo comentar, no sé si es por la fiebre del mundial o algo así, que no tuvimos tantos estrenos, digamos, y quizás nombres tan grandes como solemos tener alguna en algunas otras semanas, pero igual hay varios estrenos importantes que vale la pena comentar. El primero de ellos es el disco El peor hombre del mundo, un título bastante llamativo que nos trae la superestrella urbana colombiana Blessd, que como bien saben sus seguidores, él había entregado un disco que se llamó El mejor hombre del mundo. Entonces, ahora entrega esta contraparte con el nombre El peor hombre del mundo, un proyecto de 14 canciones que según nos explican explora una fase más instintiva, impulsiva y sin filtros de este joven artista que lleva una carrera bastante destacada, sobre todo, en los últimos años”, dijo Liseth Pérez.

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