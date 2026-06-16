La Opinión Hoy: Gavin Newsom es investigado por el Departamento de Justicia

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este lunes que tanto él como su esposa están bajo investigación por parte del Departamento de Justicia. Newsom publicó un video en las redes sociales en el que aseguró que agentes federales intentaron hablar con su familia, amigos y exempleados. Exigieron documentos y revisaron años de archivo.

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El mandatario estatal acusó al Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump de abusar del proceso del gran jurado.

“Donald Trump no me ataca por mis tweets ofensivos, me ataca porque estoy considerando postularme a la presidencia, porque odia que lo haya denunciado repetidamente por sus mentiras y engaños”, así lo expresó Newsom, “Donald Trump es sencillamente el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos”.

En el video, Newsom, un crítico frecuente de Trump, acusó al presidente de corrupto y de intentar sacar provecho de la presidencia. Es un hecho que Trump ataca con frecuencia al gobernador de California, llamándolo tonto y refiriéndose a él con apodos como Newscum.

El año pasado, Trump declaró que Newsom debería ser arrestado y que su principal delito era el de ser gobernador porque había hecho un trabajo pésimo. Así lo dijo el presidente.

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En plena Copa del Mundo hemos vivido una jornada de lunes por lo menos sorpresiva, Enrique Hernández y Carlos Millet nos trajeron los detalles en “La Opinión Hoy”.

“Completamente disfrutable y memorable, vamos a decir, porque definitivamente hay un resultado que salta por encima de todos y es ese empate que le arranca Cabo Verde, ni más ni menos, a la selección de España. Quién lo hubiera dicho”, dijo Enrique Hernández.

Carlos Millet agregó que “durísimo, durísimo empate, por varias razones, para poner un poquito en contexto, simplemente hay que decir que de ese grupo de España y Uruguay no hay más, no hay tercero que valga. El segundo lugar enfrenta al primer lugar del grupo de Argentina. Entonces, estamos esperando un par de partidos de ambos equipos, tanto de Uruguay como de España, pues feroces, no. Feroces, incluyendo ese duelo entre ellos que se juega en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, por qué no, por qué no esperar, no una sorpresa de Cabo Verde o por qué no esperar una sorpresa de Arabia que otra vez volvió a dar la sorpresa, para mí sorpresa en la inauguración de la Copa del Mundo, bueno, en su partido debut”

Mientras Hernández aseguró que “definitivamente, porque además de todo, mostrando un fútbol muy fluido, jugándole de tú a tú a una de las elecciones tradicionalmente poderosas de los mundiales, muy buen sabor de boca que dejan los árabes también”.

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