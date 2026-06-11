La Opinión Hoy: Inflación en Estados Unidos aumentó el nivel más alto desde 2023

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo reportó que el índice de precios al consumidor subió a un 0.5% durante el mes de mayo, ubicando la tasa inflacionaria en Estados Unidos en los 4.2% interanual.

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El aumento vertiginoso de la inflación en los últimos meses se debe en parte al encarecimiento de los precios de la energía provocados por el desarrollo de la guerra en Medio Oriente que ha generado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Pese a los esfuerzos de los reguladores de políticas monetarias de la Reserva Federal con el aumento de las tasas de interés para llevar la inflación a los objetivos del 2%. El disparo de la tasa inflacionaria en su nivel más alto desde el 2023 ya pesa sobre los bolsillos de los consumidores estadounidenses, especialmente los de bajos ingresos, quienes están asumiendo gastos más altos en bienes básicos.

Según el reporte, los precios más elevados se observaron en alimentos con un aumento del 0.2% en mayo, vivienda y alquiler 0.3 y 0.5% 5% respectivamente, precios de la electricidad 0.6%, la gasolina subió un 7% mensual. Las tarifas aéreas se elevaron un 2.7% mientras que servicios públicos de gas cayeron 0.5% y al igual que el transporte que disminuyó un 0.6% 6% el mes pasado.

Por otro lado, el Departamento del Trabajo informó que la inflación subyacente, que excluye precios de alimentos y energía, aumentó tan solo un 2.9% interanual en comparación con los 2.8% de abril. Finalmente, para el próximo miércoles 17 de junio se espera la reunión de la Reserva Federal y los comisionados para conocer las decisiones en torno a las tasas de interés que hasta el momento se mantienen en el rango de 3.50%.

Farándula

Jailene Girón, periodista de La Opinión, nos trajo lo mejor de los espectáculos, específicamente habían dicho por ahí que Bad Bunny iba a estar haciendo unas voces en Toy Story 5, pero ahora alguien, una visita muy inesperada también estuvo en la premiere de esta película, no es así.

“Es una semana llena de sorpresas para el ámbito del espectáculo y una de ellas ocurrió hace apenas unos días cuando Taylor Swift hizo una visita sorpresa al preestreno de Toy Story 5 que tuvo lugar en Los Ángeles. Además de desfilar por la alfombra roja luciendo espectacular, tuvo una presentación del tema al que da voz o el que para el que prestó su voz en esta en esta quinta edición que se llama I Knew It, I Know You y que se basa en el personaje de Jessie, que de acuerdo con varios de los productores nos han contado, es uno de los personajes sobre los que va a girar la historia de esta quinta entrega”, dijo Jailene Girón.

Agregó “Para los que la siguen desde sus inicios, sabrán que ella antes de dar este giro hacia el pop y experimentar con muchos géneros, fue una artista del country y regresó a esto para para Toy Story 5 y el día de la premier lo que hizo fue presentarse sobre el escenario, cantó, tocó el piano y otra de las sorpresas que dio fue al interpretar esta gran canción de You’ve Got a Friend in Me de Toy Story, de la película original, pues ese día dijo, “Vamos a regresarnos a los orígenes de Toy Story, vamos a cantarla.” Para eso se subió al escenario junto a uno de los escritores del tema y pues obviamente la gente enloqueció. Randy Newman se subió al escenario, tocó el piano y junto a Taylor Swift cantaron esta gran canción. Entonces el público está muchísimo más que emocionado por recibir Toy Story 5 que ya estamos a nada de estrenarse”.

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