La Opinión Hoy: Exdirector de la DEA invitó a Sheinbaum a sumarse contra el narcoterrorismo

El exdirector interino de la DEA, Derek S. Maltz, recurrió a las redes sociales para enviarle un contundente mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta de X, invitó a la mandataria a unirse a una coalición para hacer frente al crimen organizado, específicamente contra los cárteles de las drogas, muchos de los cuales han sido designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas.

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“Únete hoy a la Coalición Contra los Cárteles y Estados Unidos garantizará resultados sustanciales”, así lo escribió Maltz buscando la atención de Claudia Sheinbaum, “para derrotar a los terroristas globales se necesitan todas las herramientas, incluyendo la acción militar. Los cárteles del terror han aterrorizado a los ciudadanos de ambos países. Basta ya, es hora de actuar”, así lo agregó el exdirector de la DEA.

Hace unos días, Maltz también se dirigió a las autoridades mexicanas para pedirles el arresto de funcionarios señalados en investigaciones del distrito sur de Nueva York y afirmó que el combate a los cárteles requiere acciones contra la corrupción dentro de las instituciones. Por medio de redes sociales, Maltz también señaló que las organizaciones criminales no operan de manera aislada. sostuvo que dependen de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes que facilitan actividades relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y otro tipo de delitos.

El Mundial del fútbol

Para todos los que ya tienen absolutamente incubados en ellos el virus del Mundial, el día de ayer a diferencia del pasado lunes estuvo absolutamente lleno de sorpresas. Enrique Hernández nos habló de ello.

“Increíble, increíble lo que vivimos el día de ayer. Fue apareciendo la magia del fútbol, sabíamos que era un día importante con la presentación de Francia, después Noruega que traía una promesa importante de fútbol y hacia el final del día pues esperábamos la magia argentina que apareció y apareció con nombre y apellido, Lionel Messi, demostrando por qué es el más grande de su generación”, dijo Enrique Hernández

Carlos Millet agregó que “el de siempre, el que está a punto de cumplir 40 años el próximo día 23. De verdad que lo de Messi es, como dices, casi mágico, de verdad, porque tremenda actuación de Mbappé. Es cierto que el primer tiempo no lo jugó tamban bien. Francia sufrió muchísimo con Senegal, esa es la verdad. lo acaba resolviendo Mbappé, pero en algunos después de algunas imprecisiones, no no fue para nada el Francia avasallador que estamos esperando en esta copa. Me parece que ya nadie lo va a hacer así, pero vamos, me parece que está que está bueno destacar ese partido que fue otra vez casi sorpresa porque casi les sacan el empate a los franceses”.

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