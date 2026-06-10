La Opinión Hoy: Homeland Security niega la entrada a árbitro del Mundial 2026

Por si fuera poco, la organización del Mundial 2026 enfrenta una nueva polémica relacionada con la política migratoria luego de negar el ingreso de Omar Abdulkadir Artan, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol africano y quien tenía previsto participar en actividades de preparación y capacitación rumbo al torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

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De acuerdo con información de CBS News, la agencia federal que pertenece a Homeland Security, la oficina de aduanas y protección fronteriza, determinó que el oficial somalí era inadmisible tras una revisión adicional de seguridad realizada a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul. Esta decisión ha generado muchas críticas dentro del ámbito deportivo internacional y ha vuelto a poner bajo los reflectores las restricciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

Un portavoz de la FIFA confirmó que Artan no podrá formar parte de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

“La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión”, así lo señaló el organismo, agregando que las autoridades estadounidenses informaron que la situación del árbitro no cambiará por ahora.

El caso se produce a dos días de que arranque la Copa Mundial 2026 y en medio de preocupaciones sobre el impacto de las políticas migratorias estadounidenses en el desarrollo de este torneo.

Abuchean a Trump en Nueva York durante un partido de las Finales de la NBA

Durante su asistencia al tercer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, el presidente Donald Trump fue recibido con una mezcla de aplausos, pero en su mayoría abucheos, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en acudir a un encuentro de esta instancia deportiva.

El momento ocurrió durante la interpretación del himno nacional estadounidense mientras el cantante Avery Wilson entonaba de Star Spangled Banner, las pantallas gigantes del recinto mostraron la imagen de Trump realizando un saludo militar. Aunque inicialmente se escucharon cánticos de “USA, USA,” una parte importante de los asistentes respondió con fuertes abucheos.

La reacción disminuyó cuando la transmisión volvió a enfocarse en la bandera estadounidense y posteriormente en los jugadores de los New York Knicks, quienes recibieron una ovación del público.

La visita presidencial transformó por completo el ambiente alrededor del Madison Square Garden. Desde varias horas antes del inicio del partido, agentes del Servicio y elementos del Departamento de Policía de Nueva York desplegaron un amplio perímetro de seguridad en los alrededores del estadio. Los asistentes tuvieron que superar múltiples filtros de acceso, incluyendo detectores de metales similares a los utilizados en los aeropuertos.

Según reportes locales, la movilización alteró el tránsito peatonal. Y vehicular en varias zonas de Manhattan. Fuera del recinto también se registraron expresiones de rechazo hacia el mandatario. Algunos manifestantes portaban pancartas con mensajes en su contra, mientras que otros realizaron gestos de desaprobación cuando la caravana presidencial atravesó las calles de la ciudad.

Trump siguió el partido desde el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, acompañado por integrantes de su círculo cercano y miembros de su gabinete. Durante el encuentro también sostuvo conversaciones con el comisionado de la NBA, Adam Silver, antes de quedarse dormido por un breve periodo de tiempo, lo cual provocó una buena cantidad de burlas en redes sociales.

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