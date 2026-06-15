La Opinión Hoy: La fiebre futbolera se apodera del mundo
Con apenas cuatro días de actividad, el Mundial 2026 ya construye narrativas inolvidables dentro y fuera de las canchas.
Estamos plenamente instalados ya en la fiebre mundialista, cuatro días de partido se ha cumplido y pues no es poco lo que tenemos que comentar y para ello contamos con Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión y Carlos Millet que pues es un aficionado y un periodista de cepa.
“Creo que después de 4 días, es más de lo que yo esperaba. No solamente hemos visto muchas cosas ya. Me ha encantado la atmósfera, no ha habido ningún incidente, el ambiente, los estadios a reventar. Imagínense, 67,000 personas para un juego entre Qatar y Suiza, que ni tienen población. Yo estoy fascinado y apenas son 4 días, creo que hay mucho que desmenuzar. El mundial ha comenzado con todo”, dijo Ricardo López Juárez.
Carlos Millet agregó que “ha estado realmente increíble el inicio del mundial, honestamente. Como que todo se quedó atrás, todo lo que se decía, todos pues los incidentes que probablemente podían ocurrir, digamos, en estos primeros días, ha quedado atrás con una gran exhibición, la verdad, dentro de la cancha. La verdad, hablando ya un poquito dentro de lo deportivo, pues decir que Estados Unidos ha lucido muy muy bien, no. En este inicio de en este inicio del torneo. Alemania mostrando su poderío eh en un marcador pues de 7 a 1, que más o menos lo podíamos pronosticar desde que vimos el sorteo contra Curazao. Obviamente hay muchas, muchas, muchas cosas por ver, pero hasta ahora pues para mí yo decir lo mejor Estados Unidos, quizás lo peor diría, pues sí, lo mismo. Paraguay tal vez ha sido el equipo que a mí más me ha decepcionado hasta el momento, pero bueno, pueden pasar muchísimas cosas y seguramente el torneo dará muchísimas vueltas de aquí en adelante”.
“Definitivamente estamos hablando de que esto está comenzando, apenas está calentando. Yo voy a defender un poquito lo que sucedió en el Estados Unidos, Paraguay. Creo que ni Paraguay es tan malo como como pudiera parecer. Lo que pasa es que Estados Unidos me parece que superó nuestras expectativas. Sabíamos que es un equipo que viene al alza, pero creo que su actuación terminó por hacer ver un poco más mal a Paraguay de lo que pudiera parecer”, comentó Enrique Hernandez.
Ricardo López Juárez alegó que “fíjate que me tocó estar en ese partido que fue aquí en Los Ángeles. Primero que nada, qué escenario tan espectacular, qué gran atmósfera. Yo reflexionaba que hace qué fue 32 años cuando el mundial del 94 en Estados Unidos llega a su conclusión, también aquí en el sur de California con la coronación de Brasil sobre Italia y dimos y pensábamos ese mundial idealmente iba a sentar las bases para el fútbol de Estados Unidos. El sueño era convertir a la selección de Estados Unidos y al fútbol en algo importante, serio, poderoso en este país. Y lo que vimos en esa noche pletórica en la que le pasan por encima Paraguay, compañeros, es la cristalización, es la materialización de aquel sueño de hace tres décadas. Un escenario increíble, otra Copa del Mundo, mucha afición por el fútbol y un producto futbolístico de gran nivel”.
Agregó que El Estados Unidos tiene un gran equipo de fútbol, mucho talento, fue un proceso malo porque cuando no hay eliminatorias suelen ser malos los procesos, pero ahora la verdad vimos que este equipo tiene con qué expuso a Paraguay, los hizo ver como un equipo pues que no estaba listo, grandes goles, el talento saltó a la a la vista con un Christian Pulisic que puso la pauta desde un principio haciendo pedazos por la banda izquierda Paraguay. El golazo de Gio Reyna en una jugada de 26 toques. Vamos, lo que quiero decir es que fue una noche soñada de fútbol de Estados Unidos, fue lo que se tuvo en mente por tanto tiempo y Estados Unidos dice, “Ojo conmigo en mi mundial de fútbol”.
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